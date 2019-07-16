【獅子王】張學友Beyonce聯手合唱　重新演繹經典主題曲

迪士尼真人版電影《獅子王》（The Lion King）將於7月17日上映，一首由辛巴和娜娜合唱的《今夜我屬於愛情》（Can You Feel the Love Tonight）非常經典，迪士尼特別推出Beyonce與歌神張學友對唱版本，這個殿堂級組合重新詮釋了這首經典歌。

張學友與Beyonce破天荒合唱，重新演繹辛巴和娜娜合唱的《今夜我屬於愛情》（Can You Feel the Love Tonight）。（視覺中國）

迪士尼1994年推出動畫版《獅子王》，當年獲譽為是整個動畫影史的巔峰傑作，拿下了奧斯卡最佳原創歌曲、金球獎喜劇類最佳影片等十多項金獎榮譽。主題曲《今夜我屬於愛情》由艾爾頓·約翰（Elton John）創作，拿下奧斯卡最佳原創歌曲大獎，並奪下兩項格林美獎，原聲碟更在全球創下千萬銷量。

《獅子王》相隔25年再推出「真人版」，由《鐵甲奇俠》（Iron Man）、《魔幻森林》（The Jungle Book）導演Jon Favreau執導，率領《阿凡達》金牌團隊重現經典，英語版娜娜由Beyonce配音。

《獅子王》視覺特效驚人（真人版《獅子王》劇照）