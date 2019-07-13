《獅子王》首波影評出爐！彭彭丁滿成亮點　爛番茄編輯：畫面超靚

由Jon Favreau執導的《獅子王》（The Lion King）電影舉行首映，《獅子王》對許多人來說都是童年最經典的動畫之一。從首波反應來看，影評人們都給出十分正面的評價。除了對於視覺特效以及音樂呈現讚不絕口之外，由Seth Rogen以及Billy Eichner配音的彭彭（Pumbaa）與丁滿（Timon）也大受好評。

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Collider網站總編輯Steven Weintraub：「非常幸運能夠參加今晚的首映，我不確定我是否在《獅子王》電影首映會前有聽過今晚這麼熱烈的掌聲，彷彿在看一場演唱會一樣。這部電影絕對會大熱賣。電影的視覺特效以及動畫表現太驚人了。我第一次在觀賞電影開頭時感受到如此強烈的情緒波動，光聽到音樂就讓人感動了。劇情的部分，本來就處理得夠好了。」

Collider網站Perri Nemiroff：「《獅子王》一直以來都是我最愛的迪士尼動畫電影，這個全新的版本讓我想起當初熱愛它的原因。重溫那熟悉的感動以及眼淚都令人感到開心。我非常尊重這部電影背後的視覺團隊，還有，彭彭（Pumbaa）與丁滿（Timon）真是棒極了。」

Atom Tickets 編輯Alisha Grauso：「《獅子王》會讓人心滿意足。除了動人的配樂之外，視覺特效也是電影的重點。不過《獅子王》電影的確有所限制，動物難以完整呈現人類的情緒以及表情。」

Geeks of Color網站Dorian Parks：「剛剛看完了《獅子王》！我每分每秒都愛死這部電影了。動畫的細節處理實在太驚人，音樂也達到另一個層次。這部或許是我至今最喜歡的迪士尼翻拍電影。」

Uproxx網站Mike Ryan：「我的老天啊！我超愛《獅子王》的。這是我看過視覺特效最美的電影，簡直達到另一個巔峰，可以徹底改變整個業界。先說一下，我對原作《獅子王》沒甚麼印象，也沒有任何懷舊情懷，但這部電影依然深得我心。」

相信有看過動畫版的都不會忘記這一幕。（真人版《獅子王》劇照）

重溫經典 滿滿的懷舊感

Geek & Glitter網站Wendy Lee Szany：「《獅子王》充滿着懷舊感，能在大銀幕上重溫經典是一件非常棒的事情。配音的表現都十分優秀，能聽到James Earl Jones再次為木法沙（Mufasa）配音相當令人感動，木法沙死掉的那段劇情依然令人難受。」

Moviefone網站Drew Taylor：「愛死愛死愛死《獅子王》了！在懷舊與創新間找到完美平衡，無論是技術或是情緒渲染都是徹徹底底的一大成就。絕對是一部前所未見的電影，Billy Eichner真是整部電影的焦點。」

Mashable網站Angie J. Han：「《獅子王》是一部還原度極高的翻拍作品，有着驚人的動畫特效以及眾星雲集的配音陣容，Beyoncé為娜娜（Nala）灌注了靈魂，而John Oliver也是沙祖（Zazu）的最佳人選。音樂呈現當然不用說，但整部電影的重點仍擺在「懷舊」，而非全新體驗。」

真人版《獅子王》充滿懷舊感。（真人版《獅子王》劇照）

Seth Rogen、Billy Eichner表現搶眼

Gamespot網站Chris E. Hayner：「我剛剛看完《獅子王》，我非常喜歡這部電影。原本擔心寫實動物很難呈現卡通裏的效果，但出來的成效非常優秀。彭彭和丁滿的表現也十分搶眼，雖然某些歌曲或配樂沒有像原作動畫那麼驚艷，但整體來說，依然是部有趣的電影。」

爛番茄網站編輯Jacqueline：「《獅子王》真的美到令人屏息！Donald Glover才華讓人佩服，Beyoncé也依然是女王。說真的，Seth Rogen和Billy Eichner才是全場亮點，我並沒有誇張，他們登場的每一幕都超讚的！」

Nerdist網站Rachel Heine：「《獅子王》令人大開眼界！驚艷的視覺特效和配音，簡直震撼力十足。彭彭和丁滿更是將我的精神拉回來，寶寶辛巴真的太可愛了。」

爛番茄影評Horror Design Chick：「《獅子王》擁有令人震撼的視覺特效以及完美的配音陣容。但對我來說，Billy Eichner以及Seth Rogen所配音的丁滿與彭彭根本搶盡鋒頭，讓我笑到流眼淚。」

IGN網站編輯Jim Vejvoda：「《獅子王》可能成為第一部獲得奧斯卡獎的翻拍動畫電影，Jon Favreau真的完全駕馭這部電影，尤其是這部電影的配音陣容好得沒話說，Billy Eichner、Seth Rogen以及John Oliver都表現得超好，強烈推薦去看！」

slashfilm網站Ben Pearson：「《獅子王》比我預期的還要好太多了！我依然懷念原版動畫所帶給我的感動，但這部電影偶爾會讓人想起原版動畫的某些畫面，配音也優秀到彌補電影裏的小缺點，Billy Eichner和Seth Rogen簡直是本片最大亮點！」

彭彭、丁滿分別由Seth Rogen與Billy Eichner聲演。（真人版《獅子王》劇照）

大開眼界 高度還原之作

Gizmodo網站Germain Lussier：「《獅子王》是一部非常傑出的改編之作，雖然帶來一些小更動，但處理得非常好，雖然動畫偶爾會讓人分心，但感動人心的故事可以完全蓋住這個缺點，愛死這部電影了！」

Fandango網站Erik Davis：「《獅子王》擁有完美、足以改變業界的震撼視覺，各方面來說都令人激賞，特別是音樂這部分，Donald Glover以及Beyoncé更將電影提高到另一個層次，丁滿、彭彭、刀疤（Scar）也都是亮點之一，電影劇情的情緒鋪陳也很高招，非常優秀。」

LegionofLeia網站Jenna Busch：「剛剛看完《獅子王》，這部電影真的美到不行！無論是音樂、視覺特效、配音，每一個部分，不論你對迪士尼翻拍電影有甚麼看法，這部電影絕對會讓你大開眼界。」

IGN網站Laura Prudom：「《獅子王》故事和音樂都非常優秀，因為和原版動畫幾乎一模一樣，少數的改編也處理得非常好，不會讓人感到突兀。與《美女與野獸》（Beauty and the Beast）不同的地方在於，他們找來非常優秀的歌手。最後，《獅子王》將會成為新世代觀眾們的經典，但我看這部電影的次數仍然不會超越原作。」

Slashfilm網站Peter Sciretta：「《獅子王》美到我完全不敢相信這是一部動畫電影，彭彭和丁滿每次出場都是主角，這是一部非常棒的翻拍電影，但這部電影真的有翻拍的必要嗎？或許沒有，不過這仍然是一部值得闔家觀賞的好電影。」

IGN網站Terri Schwartz：「剛剛看完《獅子王》，印象最深的是：辛巴真的好可愛！但說真的，如果你對這部電影的期望是幾乎原封不動的翻拍，並加入一些細緻的視覺特效，那《獅子王》絕對符合你的想法。」

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電影資訊 《獅子王》（The Lion King） 上映日期：2019/07/25 導演：Jon Favreau 演員：Seth Rogen、Donald Glover、Keegan-Michael Key、Chiwetel Ejiofor 劇情：繼《魔幻森林》（The Jungle Book）後，導演Jon Favreau與迪士尼合作推出1994年經典《獅子王》擬真動畫電影。陽光照耀之處，皆是萬物之王的領土，大自然不變的真理，在非洲一望無際的大草原上，生生不息的循環着。獅子王木法沙，是草原上榮耀國的國王，萬物在他睿智的帶領下，日出日落，生生不息。當他與妻子莎拉碧（Sarabi）誕下小王子辛巴後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤心生不滿，辛巴的出生，意謂着刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴。年幼的辛巴誤以為自己闖了大禍，在罪惡感驅使下逃離了王國，開始了長年的流放生涯，直到有一天，他的青梅竹馬母獅娜娜意外的闖入辛巴的世界，他才得知，原來刀疤繼承王位後，為所欲為，國家的子民民不聊生，滿目瘡痍。聽到這樣的噩耗，成年後的辛巴，要如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，重建草原的秩序？

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