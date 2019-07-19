【壯志凌雲Top Gun】上代女主角衰老慘被恥笑　背後原因令人心酸

相隔33年，湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲》（Top Gun），明年將推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick），今日釋出的首條預告片，依舊型仔的湯告魯斯重演多個經典場面，令影迷相當感動。 上一集女主角Kelly McGillis對年輕一代的觀眾來說，已是個陌生的名字，當年其金髮美女形象深入民心，但現年62歲的她比真實年紀蒼老得多，被網民嘲笑嚴重走樣，但原來背後另有原因！

《壯志凌雲》的Kelly McGillis正值巔峰，但有誰知道她經歷過如此多苦難？（電影劇照）

1986年上映的《壯志凌雲》令Kelly McGillis事業登上高峰，當年28歲的她正狀態大勇，跟年輕5歲的湯告魯斯談情亦毫無違和感。但歲月畢竟是一把刀，將Kelly McGillis的金髮美女形象殺個片甲不留，不單身形走樣，外貌亦比真實年紀蒼老，再跟今時今日的湯告魯斯拼在一起，被網民揶揄似母子多過情侶。

Kelly McGillis亦曾有性感演出。（電影劇照）

但對Kelly McGillis來說，外貌從來都不是她追求的東西，她早年受訪表示，寧願看著自己自然變老，都不願盲目追求美貌，「我當想一個年長女人，給予自己安全感，我不想讓自己餘生都活得像30歲。」

Kelly McGillis亦曾於訪問中談到《壯志凌雲》續集，直言從不覺得會有機會參演這部作品，「我認為這個行業，並不友善對待50歲以上的女士，我不會去染髮、打Botox或拉臉皮，我想當一個性格演員。」

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不過，令Kelly McGillis蒼老的原因，除了不修邊幅的個性外，亦與其坎坷人生有關。她年僅12歲時曾遭3名男子強姦，到1982年，兩名男子持刀闖進其家中，對她進行性侵及襲擊。當時Kelly McGillis以為自己死硬，尤幸警察及時趕到，不過對比生理上的傷害，她所承受的精神打擊更大。

Kelly McGillis現在的外貌淪為笑柄。（Getty Images）

Kelly McGillis受訪透露，被襲後的數星期內都吃不下、睡不著，全身仍在顫抖，連呼吸都有困難，之後借助酒精去消除痛苦，導致暴肥30磅，對男人不信任而影響感情生活，更一度自殘身體，最終要接受戒療。以上都是她接拍《壯志凌雲》前的經歷，是鏡頭前看不到的陰暗面。

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迎過事業高峰，Kelly McGillis發現自己不愛追名逐利，為了照顧兩名女兒，甘願淡出演藝事業。經歷過兩段婚姻失敗，2009年「出櫃」承認同性戀，但跟另一半又分手收場，人生如此高低起伏，比起歲月催人老，種種苦難才是導致她喪老的兇手。