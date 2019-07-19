【Top Gun 2】33年後湯告魯斯推續集　畫面呼應首集回憶返晒嚟！

荷里活人氣巨星湯告魯斯（Tom Cruise）於昨日（18日）現身在2019聖地牙哥動漫展（SDCC）上，除了他突發現身外更宣布令粉絲們驚喜到爆炸的消息，正是1986年經典空戰電影《壯志凌雲》（Top Gun）相隔33年推出續集《壯志凌雲2》（Top Gun: Maverick），更為大家帶來首條預告！

湯告魯斯突發現身在2019聖地牙哥動漫展（SDCC）上！（Getty Image）

《壯志凌雲2》的主體拍攝，在美國聖地牙哥海軍航空基地進行，原定2018年8月上映，不過拍攝一度延期，最終被推遲至2020年6月26日面世。在2019聖地牙哥動漫展上，《壯志凌雲2》的預告率先曝光，湯告魯斯更表示：「我認為將這部作品帶給大家是我的責任。」令不少粉絲都大喊︰「真的是經典」和「好多回憶即時浮現」！

湯告魯斯好似用咗FaceApp咁一樣後生足20年！（《Top Gun: Maverick》預告截圖）

電影的副題「Maverick」有獨行的意恩，而湯告魯斯在戲中所戴的頭盔同樣印有「Maverick」，正符合他戲中人稱「獨行俠」的Peter Mitchell人設。預告片似要告知觀眾，到底在過去的30年來，Peter的軍旅生涯發生甚麼事？兩個字講晒︰潦倒。

沒有升官發達，也沒有退役不幹，在多次生死關頭之中又死不去，明明一早有能力晉升為二星上將，卻仍是撈得上校一職，更質疑本應早早被淘汰，但湯告魯斯在片尾卻帥氣撇下一句︰「可能吧，但不是今天。」形勢即時翻盤爆型，而且不少粉絲表示湯告魯斯就好似無老過一樣，真的是凍齡男神。

湯告魯斯一句︰「可能吧，但不是今天」串味十足勁型！（《Top Gun: Maverick》預告截圖）

經典神物重現

另外，粉絲們等足33年終於睇到續集，電影製作方面一點都不馬虎，預告之中已有不少回應首集的畫面，例如湯告魯斯的電單車、黑超、皮褸、以及除衫打波等等，都一定能勾起粉絲們的深刻回憶！

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