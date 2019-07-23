【上氣】男主角劉思慕名校畢業　入行前做過會計私下勁鍾意騷肌

Marvel Studios宣布了Marvel電影宇宙第四階段的計劃，當中最受香港人關注的作品應該就是《上氣》（Shang-Chi: Legend of the Ten Rings），事關梁朝偉將會在戲中飾演反派「滿大人」。 而飾演男主角的就是劉思慕（Simu Liu），消息一出有不少影迷都表示對這位男演員很陌生，而劉思慕似乎是靠一個舉動才令Marvel看中他。

Marvel Studios日前宣布了Marvel電影宇宙第四階段的計劃，劉思慕在台上分享獲選感受。（GettyImages）

《上氣》是Marvel首部以華人主演的超級英雄電影，事前一直眾說紛紜，曾傳出吳彥祖及彭于晏都有很大機會成為這個英雄角色，呼聲極高。不過，日前Marvel就公布了角色將由劉思慕（Simu Liu）擔任，反派「滿大人」就由梁朝偉飾演。

劉思慕高大又健碩，周身肌肉，相信對絕對能應付，超級英雄的角色。（GettyImages）

現實中是一位高材生

劉思慕現年30歲，是加拿大華裔演員，對大家來說這位演員應該會有點陌生，因為他在荷里活也不算有名，作品也不是太多。而其實劉思慕是在哈爾濱出世，5歲已經與家人移民到加拿大。他更是畢業於當地的有名學府西安大略大學，絕對是位學霸。

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曾經做過會計師

他加入演藝圈前曾經做過一年會計師，據知工作一年後被解僱，之後成為了演員。比較為人熟悉的是在電視情境喜劇《金氏便利店》，演出Jung Kim而打響名堂。而在2015年他曾演出加拿大影集《血與水》（Blood and Water），並兼任劇集的編劇，憑這套作品更獲兩項提名，包括「ACTRA獎傑出表現男演員」以及「加拿大影視獎電視劇最佳男配角演出」。

劉思慕私下經常分享生活照，不穿衣服時可見他的身型的確很不錯。（Simu Liu/IG相片）

身高185cm 曾獲選「25位最辣單身漢」之一

劉思慕不時都有在社交平台分享相片，身高185cm的他，身材健碩，六舊腹肌無論是穿着西裝定冇着衫都非常顯眼，據知他更有武術訓練的背景。他更曾在2017年獲《Hello!》雜誌選為「25位最辣單身漢」之一。

原來他曾自薦參與《上氣》，Marvel是否看中了他為人主動又有信心的個性？（Simu Liu/Twitter）

獲選關鍵可能關乎這個舉動

不過，很多影迷知道由劉思慕出演上氣男主角，都表示很驚訝。原來他能獲選，很可能是靠這個關鍵。原來他曾在去年12月在Twitter發文，主動Tag Marvel Studios，自薦要參與《上氣》：「Marvel，我們要聊一下《上氣》嗎？」最後，竟然就收到通知有份試鏡，劉思慕在發布會台上指：「其實上星期日才在紐約試鏡，星期二才知道自己被選中。」覺得一切都很不真實，難以置信。

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《上氣》預計在2021年2月21日上映，由日裔美籍導演Destin Daniel Cretton執導，除了梁朝偉以及劉思慕兩位男演員，演過《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的美籍中韓混血兒Awkwafina也有份參演，但暫時未知她會出演哪個角色。