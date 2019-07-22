【上氣】梁朝偉演反派滿大人遭中國網民鬧爆　電影或陷辱華風波

Marvel Studios宣布了Marvel電影宇宙第四階段的計劃，當中最為香港人矚目兼始料未及的消息，應該是梁朝偉在《上氣》（Shang-Chi: Legend of the Ten Rings）中飾演反派滿大人。 其實「滿大人」一角曾在《鐵甲奇俠3》出現，並由Ben Kingsley飾演，但當時角色的設定使漫畫迷非常不滿。如今Marvel Studios親手重啟這角色，影迷可以趁機會好好再次認識滿大人。

Marvel Studios公布梁朝偉會在《上氣》中飾演反派滿大人。（Getty Images）

「傅滿洲」是歐美歧視華人的角色？

可是消息一出，中國網民就「滿大人」是否等同涉及辱華的角色「傅滿洲」（Fu Manchu）瘋狂洗版，還狠批梁朝偉願意接演這角色：「『黃禍』的代表人物、歐美歧視華人的縮影都敢演。」因為早在1913年出版的小說《The Mystery of Dr. Fu Manchu》中，傅滿洲號稱是人類史上最邪惡的角色，他是秘密犯罪組織The Celestial Order of Si-Fan首領，專門顛覆西方帝國主義社會。雖然其總部位於西方，但卻與東方的中國擁有密切連繫，財源大多來自販毒與販賣白人奴隸。

「黃禍」一詞由此而來，即白人視黃種人為威脅、應聯手對付他們的意思，引伸之下傅滿洲被視為在西方辱華觀念下創造出來的角色，而在1980年代，美國華裔人士甚至曾發動「抵制傅滿洲運動」，不滿這個角色侮辱華人，而Marvel就曾將部分作品中的傅滿洲改編成「滿大人」，所以當「傅滿洲」的名字出現，就會聯想到歐美歧視華人的「黃禍」。

傅滿洲一角被指歧視華人。（Marvel Comics）

滿大人是由「Marvel之父」Stan Lee創造

而漫畫中的滿大人（Mandarin）原名Khan，由「Marvel之父」Stan Lee及Don Heck共同創造，首次出現在1964年出版的第50期《Tales of Suspense》。據了解，滿大人出生於民國初年，有傳他的父親是富甲一方的中國富豪，且是成吉思汗的後裔；而母親則是擁有英國血統的貴族。滿大人很小的時候雙親離世，由姑母養育下長大，他自幼便接受科學與武術的訓練，可是因之後的時局轉變，讓滿大人痛失所擁有的一切，所以他開始要向社會報復及摧毀人類文明。

為了尋找報復的方法，滿大人踏足了受限制的Valley of Spirits，並找到龍形生物Axonn-Karr的骸骨及其飛船。他在飛船內還找到了十隻擁有強大魔力的戒指，這相信就是《上氣》要探討的其中一項重要事情。據悉，Axonn-Karr是來自Maklu IV星球，幾個世紀前來到地球並死亡。

Ben Kingsley在《鐵甲奇俠3》飾演「滿大人」，但他實際上只是個整過容的演員，是在恐怖分子挾持下演出滿大人。（《鐵甲奇俠3》劇照）

鐵甲奇俠是滿大人宿敵

獲得十隻戒指的滿大人不斷鑽研Makluan，直到他掌握了戒指所帶來的能力，開始實踐其征服地球的計劃。滿大人初期計劃只是盜取及破壞由「鐵甲奇俠」Tony Stark所建造的導彈及監視飛機，Tony Stark知道後，為了使大眾恢復信心，於是前往中國調查滿大人，而滿大人也視鐵甲奇俠為他統治世界的主要障礙。

在早期的戰鬥中，兩人未能分出勝負。雖然滿大人成功俘虜鐵甲奇俠，卻未能殺死他；而鐵甲奇俠雖然能阻止滿大人的各種計劃，但始終未能將他繩之以法。其實帶上十隻戒指的滿大人戰鬥力非常強大，而十隻戒指所提供的能力都不同，就算穿上鐵甲奇俠盔甲的Tony Stark都難以招架。

滿大人十隻戒指，每隻都有不同能力。（Marvel Comics）

滿大人本身是一名武術大師，配合十隻戒指的威力，足以一掌把Tony Stark的鐵甲奇俠盔甲擊碎。然而隨著鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》已死，加上羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）早明言不會再演鐵甲奇俠，相信兩強不會相遇，至於《上氣》的故事如何展開，一切有待官方公布。