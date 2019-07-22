「小丑」Joaquin Phoenix宣布訂婚　前女友位位都係大美人

DC漫畫反派「小丑」的獨立電影《JOKER》將於10月上映，首條預告片早前釋出後，男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的演出備受讚賞，更被視為明年奧斯卡影帝大熱人選。 事業得意，情場亦大豐收，近日有消息指華堅跟拍拖3年的影星女友朗妮瑪娜（Rooney Mara）訂婚，回顧他過往多段戀情，位位舊愛都是美人，果真艷福不淺。

華堅馮力士與朗妮瑪娜準備收成正果。（Getty Images）

朗妮瑪娜

華堅馮力士與朗妮瑪娜曾多次合作，直至拍攝《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene）時撻著，二人於2016年尾開始交往，日前宣布已訂婚。華堅與朗妮都是性格演員，私生活較為低調，相當合襯。

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莉芙泰萊與華堅拍拖時非常年輕。（電影劇照）

莉芙泰萊

莉芙泰萊（Liv Tyler）與華堅馮力士於1995年開始拍拖，女方可謂女神級人物，代表作是《魔戒》系列的精靈公主。二人於1997年上映的《愛的秘密》（Inventing the Abbotts）合作，但翌年宣告分手。

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Amelia Warner

介紹返先，現年37歲的Amelia Warner是《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）電影系列男主角Jamie Dornan的太太，她跟華堅馮力士在2000年曾短暫交往。

Anna Friel

現年43歲的Anna Friel曾經是90年代的性感Icon，曾為著名雜誌《Vanity Fair》拍攝全裸寫真。她跟華堅馮力士在1999年傳出緋聞，不過二人從未承認戀情。

DJ Allie Teilz

華堅馮力士與比他年輕二十載的美國女DJ Allie Teilz，於2013年譜出一段父女戀，二人不時公開拍拖晒恩愛，不過戀情僅維持1年。