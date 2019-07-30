【金雞sss】鄒凱光搵梁家輝嘲長毛立會掟蕉　「5分鐘就叫我收工」

由鄒凱光主理，回應社會現狀的一系列VolunTEE，以港幣$299定價，被網民罵是在吃「人血饅頭」，加上他及後的留言都多以搞笑形式回應，令大家質疑他原意是想助前線示威者還真心要賺錢。 其實灘叔都時有在政治議題上抽水借題發揮，不過也並非次次準繩，2014年執導的《金雞sss》中，便找來梁家輝飾演陳烈士議員，借諷長毛梁國雄議員經常在議會上掟嘢被趕出場，白𢭃人工。不過此舉當年便惹來網民不滿，更發起罷睇。

《金雞sss》是2014年的賀歲片，群星拱照吳君如。（宣傳廣告）

電影《金雞sss》是2014年的賀歲片，鄒凱光執導，吳君如監製，找來大堆明星好友客串，包括古天樂、張家輝、陳奕迅、黃秋生、黃子華、梁家輝等，上畫5星期大收4,000多萬。不過電影在上畫後曾掀起小風波，而風眼就集中戲內兩大情節。

張家輝在戲中要做臨記，扮反對派上街抗議。（《金雞sss》影片截圖）

反政府都有請臨記撐場？

首先故事講張家輝是過氣的江湖大佬哥頓哥，出獄後一直不適應變了樣的香港，只有前手下Jackie仔（陳奕迅 飾）對他不離不棄。不過當日食開大茶飯，叱吒風雲的哥頓哥，今天就只能參與排隊炒飛、走水貨賣奶粉活動。其中更參與扮演示威者。事源當時新聞已有報道坊間有人出錢請臨記，參與撐政府的遊行，不過電影就講到連反對派都有請，這情節被指有漂白「愛」字頭收維穩費撐政府的說法。

而哥頓哥的手下Jackie仔 （陳奕迅 飾），就在對面扮演撐政府。（《金雞sss》影片截圖）

兩兄弟更因此事而鬧反。（《金雞sss》影片截圖）

嘲諷長毛掟蕉

而更大反響是來自結尾的彩蛋位，故事講到阿金（吳君如 飾）在尖沙咀重操故業開風月場所，而一位舊相好，在第一集出現的經濟系陳教授（梁家輝 飾）也特意前來幫襯。向來嫖妓都講求合符經濟效益的他，多年後原來冇再教書，轉行做立法會議員，原因不是對社會不公要挺身而出，而是計過覺得做議員有著數。梁家輝的對白如下︰「我計過數，而家8萬蚊一個月，屎忽未坐定就丟蕉，5分鐘就叫我收工，絕對符合經濟效益。」

起初梁家輝出場，不會聯想到長毛。（《金雞sss》影片截圖）

直至見到標誌性的哲古華拉Tee出場，就知所指屬誰。（《金雞sss》影片截圖）

這番對白，令人聯想到是在嘲諷長毛，支持者對此感到不滿，聲言要罷睇。而當年有傳媒就住劇情向長毛求回應，他先表明不認識導演鄒凱光，亦無意欲入場，但就明言任職議員期間，堅持每個月拎其中的5萬元人工作為抗爭同社運用途，至於別人的目光，他絕不介意。

梁國雄議員由於表達方式激進，不時在立法會開會期間被保安趕出會議廳。（資料圖片）