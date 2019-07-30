鄒凱光出黑Tee賺錢被質疑食「人血饅頭」：我出啲Tee係想開心！

香港導演「灘叔」鄒凱光周一晚（29/7）於他的facebook出了一篇發帖，宣布他的最新設計，就是5款分別寫上不同字句的黑色Tee。灘叔這樣介紹：「各位我設計了五款VolunTEE，希望打打氣，又或者幫吓呢排要換好多件衫嘅朋友們！想訂購的inbox講低要邊件，什麼碼（1 2） 299一件。先訂購再通知取貨方法，第一批訂購好大機會八月四號兜口兜面大派發。Saving Lives is not a Crime！Fxxk u Pm 喜歡請廣發開去 #volunTee #感謝dom設計個框 #捱得過就大個仔」而他此post一出，即引起了好大的迴響，網民紛紛留言，反應兩極。

鄒凱光推出5款黑Tee。(鄒凱光fb截圖)

灘叔親自回應收入去向：我戶口！

有網民大讚他的設計，又話好期待，不過亦有不少網民直斥他是在食用「人血饅頭」，想借現今的時勢來賺錢。有網民嬲爆留言表示：「有後生仔買物資連開飯都有問題呀！你賺呢啲錢好冇陰公！」、「一直支持你，但呢個時候賣口號衫，仲成$299一件，除非所有收入幫助「有需要人士」，不然就太那個了...」、「你件tee防彈㗎？打氣着乜嘢衫都得啦」。網民甚至質疑他問道：「請問收益會去邊度？」灘叔也坦白回覆網民：「我戶口。」他講明：「呢件衫我係決心賺錢，因為我都要食飯，我用我創意換人工，呢個係我三十幾年嘅搵食方法！」不過他也有應網民要求，表示可以送Tee給對方。

佢出tee一事引起網民熱烈討論。(資料圖片)

回應網民質疑「人血饅頭」 灘叔：唔緊要啦！

《香港01》以WhatsApp短訊聯絡灘叔了解，他回覆說：「後生仔相當之激動同激烈。」他指，這次推出Tee的起因是他很喜歡一句口號，於是想出件Tee來玩下，讓自己出Function（活動）穿的，其後有好多人讚靚，他就用一些自己好喜歡的金句推出了這5款Tee。他說：「成件事，我又唔知邊個口號係關到佢哋抗爭事，全部都係我自己啲字同創作嚟，要咁樣入我罪我都得講，就算叫我捐晒賺嗰啲錢，其他有幾多錢賺啫。我出啲Tee係想開心，佢哋要話我食人血饅頭都唔緊要啦，我自己唔係咁就得。」

佢話收益入落佢戶口。(鄒凱光fb截圖)

指黑Tee非量產：貴唔貴見人見智！

他續說：「貴唔貴見仁見智，我哋唔係Mass Production（大量生產），係成班人夾份去做，我呢件事唔係推出市場去買，而係喺自己個Fans Page裏面一班自己人喺度買嚟我哋自己開心，希望自己着住呢件衫睇住個世界嗰時記得呢件事，that's it。咁係要將我呢件事放出嚟放落魚塘俾人咬，咁冇辦法啦。」他又強調出Tee與反對《逃犯條例》修訂並沒有關係：「我呢件事其實同反XX係無關。」

佢話同反xx無關。(whatsapp截圖)

點擊下圖逐格睇鄒凱光於facebook上一班網民嘅留言，以及佢嘅回應：