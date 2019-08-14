Bella Thorne處女作獻Pornhub　執導18禁版《羅密歐與茱麗葉》

曾主演電影《日出前讓戀愛開始》（Midnight Sun）的22歲女星Bella Thorne，最近演而優則導，首次執導短片《Her & Him》，不過最特別的是，片商竟然是成人影片網站Porn Hub！

《日出前讓戀愛開始》的Bella Thorne形象清純，現實中的她卻愈來愈豪放。（電影劇照、Bella Thorne Instagram）

迪士尼出身的Bella Thorne，近年一洗健康少女形象，言行舉止皆十分大膽，首次執導的短片，探討十八禁兩性題材，她表示最初的想法，跟成品完全是兩回事：「我原本想拍聖誕恐怖片，但最後製作出一部非常美麗、空靈、霓虹燈視覺的作品，有時候你以為自己很清楚想要什麼，但之後會完全改變心意，將最初的想法拋諸腦後。」

《Her & Him》的故事由男友偷睇女友手機開始。（影片截圖）

「啟發我拍這部電影的是，我想探討男性與女性的關係、兩性之間的主導競爭，以及在性愛場面以外，這些議題於一般社會有何等聯繫。拍攝過程是相當有趣的，因為這是『打真軍』，是我從未拍攝過的方法。」

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Bella Thorne的導演處女作，由成人電影網站Porn Hub背後全力支持，副總裁Corey Price聽過她介紹這部電影後，大讚她有創意及想像力，「《Her & Him》是一部現代主義、露骨的情色版《羅密歐和朱麗葉》，兩位星級戀人，擁有對彼此肆無忌憚的性渴望，他們的愛是魯莽又危險的，超越了時間及空間。」

Bella Thorne希望觀眾對佢執導嘅作品持開放態度：「如果閣下對成人電影反感，冇問題，但唔好令其他接受到嘅人都覺得反感。」（Getty Images）

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如此抽象的評價，究竟這部短片的劇情是什麼呢？根據預告所見，男、女主角都是成人電影演員，男方發現另一半在網上尋找「如何殺死男友並毀屍滅跡」，然後是一連串情色畫面，手持利刀的女方想殺又不殺，睇完預告還是不明白，留待短片在下月11日至15日舉行的德國Oldenburg電影節上映時自有分曉。