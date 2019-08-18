姬蒂白蘭芝恨回歸《雷神4》　最愛Marvel電影竟然唔係《雷神》！

Marvel電影《雷神奇俠》（Thor）系列票房持續橫掃全球，更在《雷神奇俠3》達到高峰，也確定將於明年初開拍第4集，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮坦莉寶雯（Natalie Portman）及泰莎湯遜（Tessa Thompson）都將回歸，自從彩虹橋守門人海姆達爾Idris Elba想回歸之後，曾在《雷神奇俠3：諸郎黃昏》（Thor: Ragnarok）中飾演雷神家姐、反派冥后海拉的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）也表達強烈意願，說她很願意回歸。

妮坦莉寶雯、基斯咸士禾夫及泰莎湯遜都將回歸《雷神4》（Getty Images）

奧斯卡影后姬蒂白蘭芝最近宣傳新片《Where’d You Go, Bernadette》，接受「Entertainment Tonight」採訪，提到《雷神4》即將開拍，表示非常為他們高興，被問到是否願意回歸，她則說：「那應該是Marvel要思考的問題。當然，我在這裡等你們。」

「雷神家姐」姬蒂白蘭芝最愛Marvel電影竟然唔係自己有份做的《雷神3》，而係《Marvel隊長》（《Marvel隊長》劇照），

一向支持女權的姬蒂得知《雷神4》將會讓妮坦莉寶雯當上「女雷神」後表示非常開心，她也透露自己最愛的Marvel電影：「我真的很激動，很期待看到這部電影，我非常喜歡與我的小孩們看這些電影。不過我最近很喜歡《Marvel隊長》（Captain Marvel），Taika（《雷神3、4》導演），抱歉，那部電影可能是我最愛的Marvel電影。」

姬蒂白蘭芝在《雷神奇俠3：諸神黃昏》扮演勁霸氣的冥后海拉，僅用兩隻手指就將雷神之鎚鍊爆▼

+ 3 + 2

姬蒂飾演的海拉在《雷神3》戲份舉足輕重，擁有強大破壞力及野心。最後卻被索爾使計，讓海拉與阿斯嘉星球同歸於盡，不過電影其實沒拍到她的後續怎麼了，更引人猜測，未來是否還有望看到海拉翻生呢？

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