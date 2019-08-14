《雷神奇俠4》會同劇集《Loki》接軌　外媒爆洛基將會回歸

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的落幕，Marvel電影宇宙第三階段圓滿結束。然而，兩部電影都為第四階段留下伏線，當中最為影迷關注的，相信是洛基的旅程會如何發展。日前有外國傳媒率先公布部份細節，並透露他在《復仇者聯盟4》逃走後，會如何影響之後的劇集《Loki》及電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）。

洛基在《復仇者聯盟3》早段就遭魁隆殺死。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

2012年的Loki

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演的洛基雖然非常狡猾及奸詐，然而卻深受影迷歡迎。他雖然在去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）慘遭魁隆殺死，然而其後因復仇者在《復仇者聯盟4》中透過時間旅行重回2012年，而洛基都有在2012年發生的紐約之戰中現身，並且透過宇宙魔方成功逃走，創造出新時間線。

在《復仇者聯盟4》中，洛基意外獲得宇宙魔方並成功逃走。（《復仇者聯盟4：終局之戰》網上圖片）

日前，外國傳媒《FandomWire》確認了《Loki》的故事將發生在新時間線上，並補充指洛基將運用宇宙魔方到不同時間點去改變曾在Marvel電影中發生的大事：「《Loki》的故事發生在《復仇者聯盟4》後，因為洛基利用了宇宙魔方的力量進行時間旅行，並改變重大的歷史事件。」

洛基跟宇宙魔方這對組合延伸至劇集《Loki》。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

除此之外，《FandomWire》還為劇集《Loki》提供了重要消息，指出劇集的結局將直接影響電影《雷神奇俠4》。據該報道，洛基將運用宇宙魔方在其他時空遊走，並會回到Marvel電影主線間線上，即《雷神奇俠4》。

在聖地牙哥國際漫畫展上，《雷神奇俠4》導演Taika Waititi向妮坦莉寶雯送上Mjolnir。（Getty Images）

戰鎚將再次重生

而在早前的聖地牙哥國際漫畫展上，《雷神奇俠4》導演Taika Waititi把雷神戰鎚（Mjolnir）給了曾在《雷神奇俠》及《雷神奇俠2：黑暗世界》中飾演Jane Foster的妮坦莉寶雯（Natalie Portman）。據《FandomWire》指出，Mjolnir將會在劇集《Loki》中出現，並跟洛基齊齊回到主線間線上，最後才讓Jane Foster獲得戰鎚及成為Mighty Thor。雖然戰鎚曾在《復仇者聯盟4》短暫出現，然而美國隊長在最後把戰鎚送回所屬的時間線，但目前仍未知洛基在什麼時候盜走戰鎚，並如何拿起它。至於兩部作品將同在2021年推出，劇集《Loki》將在春季播出，而《雷神奇俠4》則在11月上映。