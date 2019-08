《雷神奇俠4》會同劇集《Loki》接軌　外媒爆洛基將會回歸

隨著《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)及《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)的落幕,Marvel電影宇宙第三階段圓滿結束。然而,兩部電影都為第四階段留下伏線,當中最為影迷關注的,相信是洛基的旅程會如何發展。日前有外國傳媒率先公布部份細節,並透露他在《復仇者聯盟4》逃走後,會如何影響之後的劇集《Loki》及電影《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)。