【蜘蛛俠：決戰千里】重新上映谷票房　新增刪減畫面內容疑曝光

繼《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，Marvel Studios與Sony宣布《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）亦將於本月尾重新上映重映版仲會加入額外刪剪片段，究竟會包括什麼神秘內容呢？

《蜘蛛俠：決戰千里》叫好又叫座，全球票房突破11億美元。（電影劇照）

據外國媒體報導，《蜘蛛俠：決戰千里》將於本月30日至下月5日在北美重映，以配合美國勞動節連假，Marvel Studios與Sony藉著這個機會將北美票房推至4億美元。此前，《復仇者聯盟4：終局之戰》以加入7分鐘從未曝光片段作招徠，重新上映後成功突破《阿凡達》（Avatar）保持了10年的史上最高票房紀錄，全球票房達27億9560萬美元（約218億570萬港元）。

有指其中一條刪減片段與Peter Parker申請護照有關。（電影劇照）

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相信影迷最關心的是，重映版會釋出哪些刪減畫面，有指重映版的《蜘蛛俠：決戰千里》加入多個刪減畫面，內容包括：Peter Parker得到護照的過程、為暗戀的MJ而賣掉心愛的《星球大戰》公仔，以及蜘蛛俠與黑手黨對打等。不過以上內容尚未確實，留待影迷入場分曉。