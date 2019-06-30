【蜘蛛俠：決戰千里】歷代蜘蛛俠女友　呢個版本Mary Jane被消失

超級英雄電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-man: Far From Home）近日上映，今集Peter Parker除了要應付新敵人，他跟「MJ」的愛情故事亦開始萌芽。 對每一個版本的《蜘蛛俠》來說，愛情線都十分重要，以下與大家盤點Peter Parker的歷代女友，當中有人一閃而過，亦有角色的戲份全刪。

姬絲汀鄧絲

說到大銀幕上最深入民心的Mary Jane，要數姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）的版本，她跟杜比麥奎爾（杜比麥奎爾）在2000年代的3集《蜘蛛俠》中愛得轟烈，成為影迷心目中的經典。

+ 9 + 8 + 7

莎蓮活莉

原來安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2），找來莎蓮活莉（Shailene Woodley）飾演Mary Jane，可是她所拍攝的戲份最後全數被刪，而這個《蜘蛛俠》系列亦沒續作。

+ 5 + 4 + 3

愛瑪史東

不少影迷覺得安德魯加菲的《蜘蛛俠》系列更像愛情電影，全因他跟飾演Gwen Stacy的愛瑪史東（Emma Stone）戲假情真，二人戲裡戲外都在談戀愛，可謂最Sweet的蜘蛛俠情侶，但隨著這一版《蜘蛛俠》腰斬，二人亦分手收場。

+ 2

白麗絲達拉斯侯活

2007年上映的《蜘蛛俠3》中，找來白麗絲達拉斯侯活（Bryce Dallas Howard）飾演Gwen Stacy，戲中與Peter Parker的女友Mary Jane成對手，不過這個Gwen Stacy佔戲不重，未能讓觀眾留下深刻印象

Brianna Brown

早於白麗絲達拉斯侯活版本的Gwen Stacy出現前，Brianna Brown於《蜘蛛俠2》飾演過同一角色，可是只屬過鏡演出，眨一下眼便會錯過的程度。這位演員當年都出名夠靚女，但可能名氣不夠，未獲選演出續集。

+ 8 + 7 + 6

Laura Harrier

2017年上映的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，女星Laura Harrier飾演的Liz與Peter Parker有段霧水情緣，但礙於Liz的父親就是奸角Vulture，二人的戀情就無疾而終。

Sally Livingstone

在《蜘蛛俠：強勢回歸》之前，Sally Livingstone 在2000年代的《蜘蛛俠》中飾演過Liz一角，但戲份只有幾秒鐘，對白亦只得一句，比較似彩蛋角色。

Zendaya

到最新的《蜘蛛俠：決戰千里》，Peter Parker決心要向Zendaya飾演的MJ表白，而Zendaya的戲份亦大增。據悉，MJ雖然是個原創角色，但結合了Mary Jane與Gwen Stacy的特質。