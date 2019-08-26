【緣來自昨天】約翰連儂死亡之謎眾說紛紜　竟然牽涉到外星人？

近日上映的電影《緣來自昨天》（Yesterday），講述史上最偉大樂隊之一披頭四（The Beatles）突然從世界上消失，男主角將一首又一首金曲據為己有，令他搖身一變成樂壇巨星。 故事天馬行空之餘卻非完全脫離現實，亦稍稍提到披頭四的已故成員，當年約翰連儂（John Lennon）遭粉絲槍殺身亡，坊間有不少相關傳聞，其中最震撼的要數這位巨星根本從未離世。

約翰連儂在1980年12月被槍殺，轟動全世界。（Getty Images）

1980年12月8日，約翰連儂於紐約住所外，被25歲任職保安人員的歌迷Mark David Chapman近距離開槍，送到醫院進行急救後死亡，終年40歲。而Mark David Chapman行兇後留在現場等待拘捕，他曾以精神障礙作為辯護理由，但在1981年承認謀殺了約翰連儂，被法庭判以終身監禁，雖然他曾8次申請假釋，但都被法庭駁回，至今仍在紐約監獄服刑。

Mark David Chapman至今仍在獲刑。（Getty Images）

約翰連儂之死震驚全球，歌迷痛失偶像固然傷心欲絕，一般市民亦因這位才華洋溢的音樂人死去而大感可惜。約翰連儂的音樂、精神及形象至今仍影響著全世界，當年其實有不少歌迷未能接受他的死訊，多年來一直有傳言指他未死，而是隱姓埋名在異國生活。年前網上便曾流傳一名男子，無論長相及聲音都跟約翰連儂非常相像，活生生就是變老了的約翰連儂。

Mark Staycer被指長相及聲音酷似約翰連儂。（電影劇照）

睇睇Mark Staycer有幾似約翰連儂

可是，後來發現這位「山寨版」約翰連儂是2009年加拿大電影《Let Him Be》的演員Mark Staycer，戲中他正正就是扮演約翰連儂，而劇情就講述兩名就讀大學電影系的少女，追查疑似未死的約翰連儂在加拿大隱居，成個故仔彷彿就是一眾歌迷多年來的幻想。

有陰謀論指約翰連儂為CIA的針對目標。（Getty Images）

至於Mark David Chapman的行兇動機就有更多傳聞，普遍公認的說法是，約翰連儂在1966年發表過「披頭四比耶穌更受歡迎」的言論，有感他褻瀆了其信仰而動殺機。另外亦有多個陰謀論在坊間流傳，包括約翰連儂身為左翼活躍份子而受CIA及FBI監視，兩者參與過兇手的審訊過程。另外亦有人指出CIA就是指使Mark David Chapman的幕後黑手，CIA甚至利用洗腦計劃「Project MKULTRA」去控制他行兇，更有說法指約翰連儂出事當日，其寓所門口的守衛都與CIA有關。

約翰連儂離世時，大批樂迷未能接受。（Getty Images）

此外，還有更陰謀論的說法是，約翰連儂因發現外星人而遭滅口。早於1974年，約翰連儂曾對外聲稱在紐約的寓所屋頂看見UFO：「它向下飛落河，右轉到聯合國大樓，再左轉然後飛落河。它不是直升機，亦不是氣球，很接近我，它沒有發出聲音，看起來陰暗，中間夾雜黑色及灰色，底部圍繞著白色的閃燈，頂部有紅燈。」

重溫約翰連儂及披頭四舊照

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當時跟約翰連儂在一起的秘書龐鳳儀亦證實了此事，她更表示約翰不止一次接觸過外星人，而他本人曾多次提到小時候在利物浦疑遭外星人綁架，這次經歷影響了他的一生。網上曾流傳一份FBI在2010年釋出的報告，指約翰被槍殺前，美國政府欲將他驅逐出境，而Mark David Chapman行兇亦是由美國政府安排的。