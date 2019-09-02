【港版鄧寇克】市民被困東涌徒步離開　真正歷史要70日撤30萬軍

昨日（9月1日），示威去到機場，以「和你塞」名義進行示威活動，並聲稱是對來往機場交通的「壓力測試」。結果交通不受壓，在機場快線停駛，東涌封站下，加上堵路，令往返機場及大嶼山的道路全線癱瘓，大量市民及示威者同時被困。 傍晚開始，不少市民選擇步行近20公里離開東涌，隨後更有市民發起義載，駕車入大嶼山希望盡量接載受影響的市民離開。有網民形容該行動有如電影《鄧寇克大行動》的情節，到底兩者有甚麼地方相似？

大批示威者及市民，下午開始，已選擇徒步進入機場。（李澤彤攝）

電影《鄧寇克大行動》由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，故事改編第二次世界大戰期間，一場著名的戰役「鄧寇克大撤退」。這場大撤退，源於1940年3月10日，德軍向荷蘭及法國發起一次閃電式空襲，在傘兵與地面部隊配合下，於比利時邊界成功突圍。由於事出突然，盟軍落得一個措手不及，比利時與荷蘭相繼投降，而駐法國英軍更節節敗退，被逼退至鄧寇克海邊苦戰。

導演基斯杜化路蘭將這段歷史拍成電影。（《鄧寇克大行動》劇照）

原希望4、5萬英軍離開已萬幸

衡量過軍力，英國覺得戰事勝算不高，故希望及早將士兵撤離法國。但由於30萬英軍退至的鄧寇克海灘，屬於一個淺灘，要英軍順利登上海軍軍艦撤退，需要大量小艇做接駁，而短短的行程，亦有遇襲風險，加上為口減輕負重，很多裝備都被逼棄掉在海灘上，故此舉被視為不可能的任務。當年有推測，30萬士兵中，能夠安全載走4至5萬已屬萬幸。期間英軍在法國廣招平民船隻，既有義載也有重金，希望加快撤退時間。

晚上約9時，不少示威者經北大嶼公路離開東涌，步行至欣澳一帶，沿路有車輛「義載」部份人離開大隊。（曾梓洋 攝）

「校巴」接「放學」

能夠兩件事聯擊上，主要是昨日的市民被困東涌，在大型集體運輸機鐵、東涌線及巴士分別停駛下，市民苦冇離開途徑。故有市民選擇步行近20公里到青衣收費站轉車，亦有人嘗試轉乘大嶼山巴士到梅窩，再乘船到中環，所以入夜後警方有加派警員在中環碼頭截查市民。同時間，有市民得知此事，於是自行發起義載行動，駕車入大嶼山幫助市民離開。有網民稱之為「接放學」，而司機就以「校巴」自居。

當時軍人便在海灘苦等。（《鄧寇克大行動》劇照）

這場「港版鄧寇克」事件，歷時了一晚，至於真正的「鄧寇克大撤退」，就由1940年3月26日進行到6月3日，足足70日，動用了近1,200艘平民的遊艇和漁船，結果奇蹟地將超過30萬名英軍撤離返家，為日後的反擊保留了實力。