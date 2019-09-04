【白宮淪陷3】世界各地票房報捷　謝拉畢拿拍續集隨時變香港淪陷

由荷李活兩大影星謝拉畢拿 ( Gerard Butler ) 及 ( Morgan Freeman ) 主演的《白宮淪陷3︰天使淪陷》( ANGEL HAS FALLEN )，於世界各地票房報捷，大獲好評。 日前，電影在香港上映後，開畫日已錄得近130萬港元票房，更有指謝拉畢拿及電影團隊已計劃開拍第四集，續集更隨時會是香港淪陷。

由荷李活兩大影星謝拉畢拿 ( Gerard Butler ) 及 ( Morgan Freeman ) 主演，票房於世界各地報捷。（《白宮淪陷3︰天使淪陷》劇照）

《白宮淪陷3︰天使淪陷》自上映以來，於美國及台灣已接連兩周勇奪票房冠軍，更取得英國開畫票房冠軍。《白宮3》8月29日在港上映後，開畫日錄得近130萬港元票房，榮登港票房 No.1，上畫五日更斬穫達800萬港元。

被選為十大動作片

《白宮3》獲選電影網站爛蕃茄 ( Rotten Tomatoes ) 2019 年十大動作片之一，新作大獲好評。電影除了劇情夠張力，看得大家都由頭緊張到尾之外，其實因為龐大的製作成本帶來的升級版爆炸、槍戰及各式動作場面都的確讓大家目不睱給。

外國及台灣多個影評都大讚新片的情感鋪排，謝拉畢拿與美國老牌演員尼基諾特 ( Nick Nolte ) 的一段父子情，以及和飾演總統的摩根費曼的深厚主僕情，銀髮老豆捨命救兒，老總統對下屬所投之誠信，幾個大男人忠肝義膽夠晒熱血，角色鮮明更見立體，難怪有不少影迷指，《白宮3》是整個系列中最完美及最精彩的一部。

謝拉畢拿及團隊已計劃開拍第四集，並將續集的「淪陷」地區定為亞洲。（《白宮淪陷3︰天使淪陷》劇照）

續集會係香港淪陷？

據知，《白宮淪陷》系列的全球票房及口碑，一集比一集好，謝拉畢拿及團隊已計劃開拍第四集，並將續集的「淪陷」地區定為亞洲，考慮在東京、台灣或香港三地選一作為「淪陷」目標。如果一切落實，不排除於當地物色演員參與。對於開拍《白宮4》之消息，電影公司方面證實，下年會在亞洲地區開拍，有望2021 年上映。