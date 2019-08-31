【白宮淪陷3】僱傭兵為錢搵命搏　集團1年收益破萬億港元

由謝拉畢拿（Gerard Butler）及摩根費曼（Morgan Freeman）主演的《白宮淪陷3：天使淪陷》（Angel Has Fallen）近日上映。今集講到當年的副總統摩根費曼現在已經成為了現任總統，謝拉畢拿成為了特勤局局長，不過卻被任職僱傭兵的好友老屈要謀殺摩根費曼，今次的任務除了要保護總統外，更要手刃對方證明自己清白。

謝拉畢拿今集除了要保護摩根費曼，更要為自己澄清。（《白宮淪陷3：天使淪陷》劇照）

謝拉畢拿打戲多多，今次更要跟一眾僱傭兵對打，場面緊張又刺激，動作場面絕不馬虎！不過講到僱傭兵，大家可能會有點陌生，其實僱傭兵的名聲不算太好，一般來說他們都會自稱是保安人員。

事實上全球有約100多間僱傭兵公司，當中一間「美國MPRI公司」並列全球5大，是美國一位將軍在1987年創辦，吸納了眾多美軍退役將軍加盟，更有指MPRI公司中足足有2000多名退役軍人。

「誰付錢就為誰賣命」，這是僱傭兵所共同遵循的一個基本準則。（《白宮淪陷3：天使淪陷》劇照）

高危工作人工更高

根了解，這些僱傭兵公司其實有很強厚的政府背景，因為在國家層面上，各國政府怕直接派出軍隊會顯得太過強勢及顯眼，所以僱傭兵公司主要服務國家和大型跨國公司等客戶，直接提供「戰爭服務」，由於這是一份極高危的工作，也因此而換來高昂的薪酬，僱傭兵的工資也會根據任務危險程度、兵種等等主因，劃分為不同的檔次，就「美國MPRI公司」作例子，一個集團一年獲利更可高達1000億至2000億美元（7780億至1兆5560億港元）。

內地14歲為求致富去做國外做僱傭兵，在國內狠下殺手搶劫司機。（中國新聞網圖片）

14歲、18歲男生為致富 夢想做僱傭兵

7年前一名14歲和18歲男生偽裝乘客乘坐三輪車，搶劫司機並殘忍地將他殺害掉進海裡，原來他們為了迅速致富，給自己訂下「目標」，儘快炒股賺到10萬元，再通過搶劫、販毒、盜竊、綁架等犯罪手法賺取100萬，到國外當雇傭兵，再享受生活。

不過最終該名司機的屍體浮出海面被村民發現，被警方識破計畫，最後將兩人拘捕，令他們的計畫破滅。

成功通過考核便可成為一名僱傭兵。（《白宮淪陷3：天使淪陷》劇照）

外籍兵團獨愛中國人

據了解，要成為一名僱傭兵並沒有特別要求，只要成功通過考核便可，加入後則需按照它訓練方法進行訓練，完成後就會分到各外籍兵團部隊中。有指他們比較喜歡中國人，原因是中國人聽指揮兼好捱得苦。

在美國方面，雖然有一些私人訓練營稱為「加強野外求生技能」，事實上就是用來訓練僱傭兵，當中的課程皆為軍事基本訓練，包括各種安全措施和反恐戰術等等，方式殘酷、羞辱、恐怖、痛苦，非一般人能夠接受。

不過要成為僱傭兵都要非常捱得！（《白宮淪陷3：天使淪陷》劇照）

僱傭兵非人訓練



在美國方面，雖然有一些私人訓練營稱為「加強野外求生技能」，事實上就是用來訓練僱傭兵，當中的課程皆為軍事基本訓練，包括各種安全措施和反恐戰術等等，方式殘酷、羞辱、恐怖、痛苦，非一般人能夠接受。

曾經有一名《華爾街日報》記者透露，他曾親眼看過一名學員全身赤裸被吊在營火上烤，當事人被烤得「哇哇」尖叫。據知平均10名學員只有1人能完成兩星期的訓練，大多數都受不了痛苦選擇中途退出。但由於薪酬的關係，以然非常吸引一些退役軍人或正在當兵的軍人跳槽加盟。