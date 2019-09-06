【曳曳同學會】情竇初開想咀女神　童星轉戲路拍喜劇尺度竟然咁大

心情不佳又抑壓，最好就是看一部笑片解解愁。新戲《曳曳同學會》(Good Boys)由《賤鄰50》、《洋腸派對》團隊炮製，講述三個情竇初開的小學雞又鹹又曳的一次瘋狂之旅。 三位爆笑童星人細鬼大，觀眾看過電影都話笑到拍晒大脾，標埋眼淚！而原來幾位演員更自爆，有不少戲中場面都是即興爆肚，難道他們現實中都是「曳曳豬」？

《曳曳同學會》由三個童星演出，戲中情節相當露骨，但幾位演員都收放自如，非常爆笑！（《曳曳同學會》劇照）

3個細路搞出一個爛攤子

《曳曳同學會》講述剛升上初中的12歲男仔Max，與兩個死黨Lucas及Thor感情好到不得了，做甚麼事都齊上齊落。從未咀過的Max獲同學仔邀請，參加「Pre失身咀咀Party」，這樣重要的場合，當然想帶埋兩位老友去。

情竇初開的Max更希望在派對上，與他暗戀的女生咀咀，但他根本不懂接吻，於是他們在參加派對前，就落足心機研究，想不到過程卻愈玩愈大鑊，搞出一個爛攤子。

+ 3 + 2

勁多咸濕笑位

三個細路哥逃學、上網看色情電影、玩性玩具、攞錯毒品、誤發彩彈槍，最後連阿爸部航拍機都整爛，更驚動埋警察。過程驚險又爆笑，尤其這次電影由《賤鄰50》（Bad Neighbours）及《洋腸派對》（Sausage Party）的班底打造，導演Gene Stupnitsky的作品不少都賤嘴到極，所以戲中不少內容都極度大膽越界，觀眾一定笑得冇停口。

三位童星因為合作這部戲而成為好友，據知在加拿大拍攝的在第二天，他們就去了雅各的家過夜。（GettyImages）

小演員們玩得好盡

《曳曳同學會》由三位童星擔正主演，包括演過《抖室》、《奇蹟男孩》的加拿大童星雅各川伯尼（Jacob Tremblay），Keith L. Williams以及Brady Noon。這次電影與雅各之前演過的作品風格完全不同，在奧斯卡電影《抖室》中飾演被禁錮少女誕下的小孩，內心戲極重，跟這次差別很大，非常有驚喜。



雖然話因為一班演員未夠秤，咸濕笑位可能要平衡返，但其實整部戲的尺度也相當大，小演員們都玩得好盡，包保大家笑到甩肺。而三位男孩子最近為電影宣傳，接受訪問時就表示，他們為了更加了解大家，在加拿大拍攝的在第二天，就齊齊去了雅各的家過夜，自此之後，就成為了好友。

+ 3 + 2

40%情節係爆肚

戲中這麼多成人情節，故事這樣露骨，但雅各就指拍攝時最開心就是玩即興，「喜劇懂得玩即興是很重要，當你投入了角色，就會自自然知道自己想說什麼，令觀眾更享受。」默契這麼好，難怪三位童星都自爆，戲中即使有這麼多過界的咸濕笑位，但也有大約40%的情節是即興爆肚，難道他們真人都是這樣人細鬼大？