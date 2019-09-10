影帝艾迪烈柏尼再演歷史偉大　19世紀科學家坐熱氣球飛出人類極限

由《霍金：愛的方程式》金獎影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）及金像提名菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）合作的新片《The Aeronauts》，今日於「多倫多國際電影節」舉行首映禮。故事改編自真人真事，講述19世紀科學家James Glaisher（艾迪烈柏尼 飾）與熱氣球駕駛員Amelia Rennes（菲莉絲迪鍾斯 飾）挑戰「飛」出人類極限高度。

故事講兩位拍住上，挑戰人類升飛上天的夢想！（《The Aeronauts》劇照）

故事講19世紀科學家James，為了實驗熱氣球可飛行高度，帶著飛行員Amelia一同實驗，飛行途中發生一連串的突發狀況及不可預測的天氣現象。隨著高度愈來愈高，空氣愈來愈稀薄，兩人單靠有限的資源，要如何面對各種危機？

二人一齊出席《多倫多國際電影節》，並一同行紅地氈。（電影公司提供）

兩位在多倫多接受訪問時，興奮表示再度合作，是個極奇妙經驗。艾迪烈柏尼：「對我來說，這部電影是關於奇蹟，當現代每個人都低頭專注自己的手提電話時，《The Aeronauts》就是叫大家抬起頭去探索。」菲莉絲迪鍾斯：「我與艾迪是非常好的朋友，演戲上的處理方式亦非常類同，都是一絲不苟的人，拍攝時經常互相督促，一定要拍到最好為止。」兩位好友的程度去到要齊上齊落，縱使是各自收到劇本，但亦馬上互相致電，確保對方答應演出才肯接下角色。