【第一滴血：終極血戰】第5集未係完結？　史泰龍：唔捨得Rambo

從37年前開始，荷李活殿堂級巨星史泰龍（Sylvester Stallone）就已經開始飾演地表上最強的勇者Rambo，絕對是他從影以來最具代表性的角色之一。 今年，電影系列迎來第5集《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood），史泰龍繼續殺個片甲不留。

由37年前開始巨星史泰龍（Sylvester Stallone）就已經開始飾演地表上最強的勇者Rambo，新作讓不少粉絲大為期待。（海報）

今集史泰龍單人匹馬直闖墨西哥毒梟的私竇，一連串的動作場面，緊張刺激的打戲，絕對會讓觀眾覺得現年73歲的史泰龍真的老而彌堅。1982年上映的《第一滴血》（First Blood），當年創下1億2500萬美金的票房，John Rambo這角色由當年起已在大家心中留下深刻印象。

史泰龍在新戲中連場激戰，絕對是寶刀未老。（《第一滴血：終極血戰》劇照）

續集《第一滴血2》（Rambo: First Blood Part II）更由占士金馬倫（James Cameron）參與編劇，作品再大收3億美金。37年後，電影系列推出第五集，讓一路以來的粉絲大為期待。希望再次看到從銀幕上見到Rambo遇敵殺敵，為正義再捨命而戰。

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第5集仲未係完結？

現實中，史泰龍已經有73歲，身手依舊非凡，連場打戲看得大家都手心冒汗。但當大家以為電影來到第五集，會是一個真正的終結時，原來史泰龍告訴大家，故事很可能會再延續下去。

史泰龍曾在訪問中透露，自己對John Rambo這角色很不捨，他甚至已經構思好這部作品的前傳故事，Rambo似乎還會再出現，「我一直都有想像Rambo 16至17歲的故事，希望能拍攝相關的故事，製作Rambo的前傳電影。」

現年73歲的史泰龍曾表示他不捨得Rambo這角色。（GettyImages）

史泰龍又指Rambo這角色很出色，他是團隊的領導者，也是在學校風雲人物和傑出的運動員。在第一集的故事中，Rambo是一個從越南戰場歸來的美國陸軍綠扁帽退役隊員。同時他被訓練成超強的殺人機器，執行各種任務，亦因為戰爭的緣故，改變了Rambo的一生。