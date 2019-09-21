【絕命毒師】導演提醒溫晒書先睇電影版　「唔會放慢腳步就觀眾」

由《絕命毒師》（Breaking Bad）主創人馬Vince Gilligan執導及編劇的電影版《El Camino: A Breaking Bad Movie》，將於下月登場Netflix。作為這部神劇粉絲，實在萬分期待。早前導演接受訪問，被問到該劇全輯有5季，有網民可能未睇晒，戲中會唔會有劇情重溫內容以助了解，估唔到導演一秒速回︰「唔會有！」

自電影版預告推出後，一眾「毒迷」就似上電般興奮。（影片截圖）

橫掃 110 個獎項的神劇《絕命毒師》（Breaking Bad），是不少劇迷心目中的神檯級劇集，雖然《權力遊戲》（Game of Thrones）曾經有機會挑戰其第一名，但由於結局篇滑鐵盧，令神劇依然最神！在最終季播出6年後，Netflix就找來該劇的製作人Vince Gilligan拍攝全新原創電影，並譽為其延續篇。

12 年之後你都仲未睇過《絕命毒師》？

電影版將於下個月11日登場，導演Vince Gilligan早前接受媒體訪問時表示，他最初撰寫劇本時，都有考慮是否應加多一點劇情重溫或回顧，好讓沒接觸過《絕命毒師》的觀眾，也可以入來看電影版，但最終還是覺得抽起。Vince Gilligan︰「如果 12 年之後你都仲未睇過《絕命毒師》，咁到現在你都未必會睇。」

由一個化學老師，變成毒王，其變化在劇中描述得非常仔細。（《絕命毒師》劇照）

其實講得無錯，套劇都有十數年歷史，大把時間畀你去開劇追番，但如果都唔開的話，又點會為電影版開始呢？導演續說︰「我們沒有放慢腳步去為非毒師迷解釋劇情，在剛開始寫劇本時的確有這樣想過，但最終還是放棄，這倒是難倒我了。」不過導演也為後追的觀眾打氣︰「如果你剛開始看（劇集），希望這部電影在某種程度上仍具有吸引力。」

結局未完

導演更透露其實早在劇集播出最終季後，已經有諗過拍成電影的可能，只係當時冇同人提過，因為連自己都不確定係咪會做。「劇集去到最後，傑西（Jesse ）開住車離開，當時我覺得他是走向一個美好的結局，但隨著這幾年的沉澱，我又不禁開始重新去想那個結局。」而這正正就是有電影版的原因。