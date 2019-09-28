【82年生的金智英】孔劉鄭裕美3度合作　貼地題材顯男女社會問題

韓國人氣男演員孔劉以《屍殺列車》爆紅，今年最新作品《82年生的金智英》跟緋聞女友鄭裕美再度合作，今次在戲中扮演夫妻，是繼《無聲吶喊》和《屍殺列車》後，上演又一震撼話題作。

孔劉和鄭裕美第三度合作。（劇照）

電影改編自同名小說，2016年出版後，迄今銷量突破100萬本，在韓國掀起一股「金智英」潮流，更有多位韓國名人出聲力撐，包括南韓總統文在寅、國民MC劉在錫、BTS防彈少年團隊長RM金南俊等人，而韓國女團少女時代成員秀英、Red Velvet 隊長 Irene更有公開表示有看過該書，令到大批男性粉絲表示不滿，直指他們是女權主義者，甚至焚燒她們的照片洩憤。可見《82年生的金智英》今次二人合作的作品誓必引起十分大的迴響！

《82年生的金智英》由鄭裕美擔任女主角，為大家揭秘韓國女性逆來順受的生活。（劇照）

《82年生的金智英》本來就是描寫平凡且沒有人認識的小人物金智英的故事，在80年代出生，見證著時代的轉變。鄭裕美飾演的女主角金智英，對生活所有事情一直逆來順受，平凡地讀書、結婚、過人妻生活，由孔劉飾演的丈夫一直都非常滿意，突然一日妻子異常的轉變，反轉了他倆整個平凡人生，同時反映出韓國社會重男輕女，大男人主義的社會，是一套貼地又會引起大眾關注的議題。

孔劉和鄭裕美本來的生活十分美好，可惜後來起了變化。（劇照）

《82年生的金智英》預告