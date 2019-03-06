朴寶劍、孔劉兩大男神聯手拍《徐福》　韓國電影史首部複製人電影

三年未有新作品的「大叔」孔劉，早前就預告今年將有兩部電影作品推出，包括《徐福》（서복）和《82年生的金智英》（82년생 김지영），令粉絲非常期待。近日就有好消息指，小鮮肉朴寶劍確定參與《徐福》拍攝，兩大男神聯手，絕對是2019年的重頭戲之一。

繼孔劉確定出演《徐福》後，日前朴寶劍所屬公司Blossom娛樂表示，確定加盟參與拍攝。朴寶劍早前完成韓劇《男朋友》後，人氣再一次急升，隨即接拍電影，大部分粉絲都表示期待。加上這次是朴寶劍繼2015年，出演《儲物櫃女孩》（又名：中國城）後，事隔4年再回歸大銀幕，因此大眾都非常關注朴寶劍進步的演技。

朴寶劍繼2015年演出《儲物櫃女孩》後，終於再次登上大銀幕。（網上圖片）

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《徐福》中的朴寶劍飾演一位，擁有人類永生秘密的複製人。而孔劉則是一名即將面臨死亡的前情報局特工，兩人相遇後一同對抗想爭奪複製人徐福的各個勢力，更捲入危險的事件中。這亦是韓國電影史中，首次拍攝有關複製人的題材的作品，預資100億韓元（約7千萬港元）拍攝。《徐福》預計4月開拍，自去年8月起一直傳出朴寶劍和孔劉有機會合作的消息，粉絲終於能夠期待二人聯手的作品。

兩人合作消息傳出超過半年，終有機會同時見到朴寶劍及孔劉兩大男神。（網上圖片）