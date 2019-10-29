【東京電影節】後藤久美子相隔23年驚喜復出　章子怡陀住B做評審

第32屆東京國際電影節昨日（28日）開幕，於東京六本木舉行紅地氈，現場面星光熠熠，今年擔任主競賽的評審團主席的章子怡，挺著大肚穿起黑色晚裝現身；另一焦點就是獲封為「國民美少女」，現年45歲日本女星後藤久美子，相隔23年為復出之作現身，女神仍然保養得宜，愈來愈有魅力。

章子怡表示能與肚裡的孩子一起欣賞多部電影，絕對是最好的胎教。（視覺中國）

後藤久美子復出拍攝導演山田洋次長壽電影系列《男人之苦》的新作《寅次郎回來了》，80年代獲影迷封為「國民美少女」的女星後藤久美子，近年極少在公開場合現身，現年45歲的她風采依然，一眾粉絲見到偶像都表現得相當興奮。

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後藤久美子與88歲的山田洋次、78歲女星倍賞千惠子及吉岡秀隆等參與東京國際電影節的開幕禮。新作《寅次郎回來了》，更獲選為東京國際電影節的開幕電影。後藤久美子1986年開始活躍於幕前，《寅次郎的故事》是她的代表作，1993年與成龍合作拍攝電影《城市獵人》後，讓更多亞洲觀眾認識。

女星們豔壓全場成焦點

今屆東京國際電影節紅地氈上星光熠熠，荷李活電影《丹麥女孩》女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）、擔任影展宣傳大使的廣瀨愛麗絲、水原希子、能年玲奈、剛新婚的水川朝美等女星都有豔麗到場。

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郭富城孖住楊千嬅行紅地氈

香港區的代表就有，郭富城和楊千嬅，二人的新戲《麥路人》入圍今屆東京電影節的「亞洲未來」單元，城城和千嬅與導演黃慶勳齊齊行紅地氈，城城接受訪問時表示很高興能來到日本與影迷見面。而《BABY復仇記》的主角陳靜及朱鑑然都有盛裝現身當地，他們都指能參與這盛事感到很榮幸。