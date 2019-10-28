【東京電影節】《BABY復仇記》團隊行紅地氈　陳靜入膊晚裝勁吸睛

第32屆東京國際電影節今天（28日）在東京六本木正式展開，入圍今屆「亞洲未來」單元的電影《BABY復仇記》，其 團隊亦走上紅地氈出席電影節開幕儀式，包括監製廖婉虹，導演陸以心，女主角陳靜（Dada）及男主角朱鑑然（Kevin）等。

由天下一電影製作及發行，廖婉虹監製，陸以心執導，陳靜（DaDa）、朱鑑然（Kevin）、余安安、張繼聰等演出的電影《BABY復仇記》，入圍今屆東京國際電影節「亞洲未來」單元。（《BABY復仇記》劇照）

由運動員成功轉型成演員的朱鑑然，近日忙於內地拍攝的Kevin，為了出席東京國際電影節的盛事，今早特別由上海趕到東京，但他表示自己精神狀態不錯，很期待行紅地氈以及大後日的世界首映禮。

導演陸以心早前曾表示能入圍東京國際電影節，感覺很榮幸。（《BABY復仇記》劇照）

在戲中演出兩公婆的朱鑑然和Dada齊齊在東京行紅地氈，Dada穿著入膊晚裝裙非常搶鏡，獲不少外國媒體叫停拍照，二人更有不少日本的當地粉絲，Dada大爆：「Kevin好多日本女粉絲搵佢影相！」Dada坦言為了最佳狀態出席開幕紅地氈，近日亦故意吃得清淡：「走完條紅地氈，今晚就可以俾肚皮大解放！今朝著住條晚裝裙出門，有外國人仲以為我結婚！哈哈。」

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跟「老婆」陳靜好生疏

他們在戲中飾演夫婦，戲外行紅地氈亦襯到絕，但他們原來很久沒有見面，Kevin也笑言：「都成三個月冇見，一見面好似有啲生外！其實我早一排都嚟咗次日本仲買咗手信俾Dada，不過估唔到佢依家嚟咗日本我都未俾佢。」