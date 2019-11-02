【逃出魔幻紀】惡搞The Rock 90年代老土造型　網民爆笑瘋傳相片

2017年的《逃出魔幻紀：叢林挑機》由「The Rock」狄維莊遜 (Dwayne Johnson)、積伯克 (Jack Black)、嘉倫招莉仁 (Karen Gillan) 以及奇雲哈特 (Kevin Hart)主演，票房在全球大賣突破9億6千萬美元。成績這樣好當然要再添食，今年就會迎來續集《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level），四大主角都會回歸。 主演之一的奇雲哈特日前就惡搞「The Rock」，打扮成90年代的狄維莊遜，造型極懷舊兼俗氣、又有頭髮非常爆笑，激到狄維莊遜扎扎跳要即刻反撃，而網民就話終於明白「The Rock」留光頭髮型的原因。

「The Rock」狄維莊遜 (Dwayne Johnson)、積伯克 (Jack Black)、嘉倫招莉仁 (Karen Gillan) 以及奇雲哈特 (Kevin Hart)原班人馬回歸，很期待吧！（《逃出魔幻紀：霸氣升呢》劇照）

「呢個造型主題係蠢材！」

奇雲哈特9月在美國加州不幸發生車禍，背部嚴重受傷，奇雲哈特休養兩個月後終於再次與大家見面，日前趁住萬聖節更惡搞「The Rock」，穿起他當年的經典造型，貼身黑衫襯牛仔褲，重點落在背上皮腰包、戴粗銀鍊，更有一頭曲髮，認真幾俗氣，即場讓網民爆笑瘋傳。

影迷看到奇雲哈特一身造型即場爆笑，相信大家也會頓悟何解狄維莊遜永遠只留光頭這個髮型。事關「The Rock」曾經都強調，他不是因為禿頭才變成光頭佬，而是因為頭髮天生捲曲，整甚麼髮型都炒車，他才選擇光頭這個髮型。

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被奇雲哈特惡搞 「The Rock」即場嬲爆

奇雲哈特在片中更要模仿「The Rock」當時的影相姿勢，話自己今天的造型主題是蠢材，相當爆笑！但此話一出就激到「The Rock」要即刻反擊，起初拒絕給奇雲哈特糖果，後來「The Rock」索性嘲笑對方矮，「你不適合拿這些King size的糖果，你拿這種超迷你的，襯返你身高。」二人開始互相傷害。

影片一出，引來極多粉絲收看，個個都笑爆嘴，不少人驚訝「The Rock」有頭髮竟然長這樣，表示完全睇唔慣他頭頂上有毛的樣子，又有影迷恥笑他當年的造型。

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「The Rock」和奇雲哈特由戲裡吵鬧到戲外，厭未笑夠的影迷就要留意年尾上映的《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，故事講述一眾玩家重回遊戲世界，挑戰更強關卡完成高難度任務，伯芬妮(麥迪遜伊斯曼 飾)、雪櫃(達利斯布萊恩 飾) 及瑪花(摩根特納 飾) 發現史賓沙(亞歷士禾夫 飾) 再次進入遊戲。

為了拯救昔日戰友，三人決定以身犯險重回遊戲，但卻陰錯陽差，連史賓沙的爺爺艾迪 (丹尼狄維圖 飾) 及其好友米路 (丹尼高化 飾)亦一拼被吸進遊戲之中。五人發現冒險關卡竟然全面升級，他們今次需要拼盡全力探索未知領域，由荒蕪的沙漠再走到極地雪山，才可以全身而退，回到現實世界。