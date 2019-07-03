【逃出魔幻紀︰全面進擊】角色大洗牌更多新關卡　遊戲規則都改埋

由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）在全球大收旺場，電影公司早在上年年中就宣佈電影會開拍系列的第3集。 最近《逃出魔幻紀：全面晉級》（Jumanji: The Next Level）釋出最新預告，除了有四大主角原班人物回歸，戲中更會有更多冒險的關卡，單看預告已經覺得非常刺激！

由羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的《逃出魔幻紀》（Jumanji）其實早在1995年上映，雖然不少影迷都希望見到該系列的續集電影，但想不到一等就等到2017年才看到續集《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle），第2集不負眾望，在全球開出不錯的成績。

第3集《逃出魔幻紀：全面晉級》由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、奇雲哈特（Kevin Hart）、積伯克（Jack Black）及嘉倫招莉仁（Karen Gillan）繼續擔正。(《逃出魔幻紀：全面晉級》劇照)

將會有新遊戲關卡誕生

在2017年12月上映的《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）在全球橫掃超過9億美元的票房。預計將在今年聖誕節上映的第3集《逃出魔幻紀：全面晉級》，繼續由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、奇雲哈特（Kevin Hart）、積伯克（Jack Black）及嘉倫招莉仁（Karen Gillan）擔正，但從最新預告看來，似乎幾個角色的人物設定都會重新洗牌。

+ 6 + 5 + 4

遊戲規則都改埋

除了角色設定的大調動，預告中還看到遊戲世界裡似乎多了好幾個關卡，甚至連遊戲規則都有所變動。這次所有玩家都要突破更多新關卡，包括沙漠、無人之境的雪山等極地場景，更要面對大量的猿猴、鴕鳥以及大蟒蛇。今次要走出這個全世界最危險的遊戲世界，返回現實，一定不簡單。

《我的超豪男友》的Awkwafina，會新加入這集《逃出魔幻紀：全面晉級》。（《我的超豪男友》劇照）

《逃出魔幻紀：全面晉級》的導演就同樣是Jake Kasdan，編劇則是Jeff Pinkner和Scott Rosenberg。電影除了有上集的四大主角歸隊，更有有份參演《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的饒舌女歌手Awkwafina、Danny Glover、Dania Ramirez等人加入。