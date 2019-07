【逃出魔幻紀︰全面進擊】角色大洗牌更多新關卡　遊戲規則都改埋

由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)在全球大收旺場,電影公司早在上年年中就宣佈電影會開拍系列的第3集。 最近《逃出魔幻紀:全面晉級》(Jumanji: The Next Level)釋出最新預告,除了有四大主角原班人物回歸,戲中更會有更多冒險的關卡,單看預告已經覺得非常刺激!

由羅賓威廉斯(Robin Williams)主演的《逃出魔幻紀》(Jumanji)其實早在1995年上映,雖然不少影迷都希望見到該系列的續集電影,但想不到一等就等到2017年才看到續集《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle),第2集不負眾望,在全球開出不錯的成績。

第3集《逃出魔幻紀:全面晉級》由狄維莊遜(Dwayne Johnson)、奇雲哈特(Kevin Hart)、積伯克(Jack Black)及嘉倫招莉仁(Karen Gillan)繼續擔正。(《逃出魔幻紀:全面晉級》劇照)

將會有新遊戲關卡誕生

在2017年12月上映的《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)在全球橫掃超過9億美元的票房。預計將在今年聖誕節上映的第3集《逃出魔幻紀:全面晉級》,繼續由狄維莊遜(Dwayne Johnson)、奇雲哈特(Kevin Hart)、積伯克(Jack Black)及嘉倫招莉仁(Karen Gillan)擔正,但從最新預告看來,似乎幾個角色的人物設定都會重新洗牌。

遊戲規則都改埋

除了角色設定的大調動,預告中還看到遊戲世界裡似乎多了好幾個關卡,甚至連遊戲規則都有所變動。這次所有玩家都要突破更多新關卡,包括沙漠、無人之境的雪山等極地場景,更要面對大量的猿猴、鴕鳥以及大蟒蛇。今次要走出這個全世界最危險的遊戲世界,返回現實,一定不簡單。

《我的超豪男友》的Awkwafina,會新加入這集《逃出魔幻紀:全面晉級》。(《我的超豪男友》劇照)

《逃出魔幻紀:全面晉級》的導演就同樣是Jake Kasdan,編劇則是Jeff Pinkner和Scott Rosenberg。電影除了有上集的四大主角歸隊,更有有份參演《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的饒舌女歌手Awkwafina、Danny Glover、Dania Ramirez等人加入。