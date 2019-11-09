【催眠裁決】記者實測催眠增戀愛自信　「剛才手指都感受到信心」

由張家輝、鄭則仕、金燕玲主演的懸疑電影《催眠裁決》，講述張家輝飾演的催眠師，如何憑催眠術改變陪審團的取態，影響最終裁決。 為拍出實感及準確性，電影找來資深催眠師林豐展（Teddy）作為拍攝顧問，讓家輝在說話、動作上更附合催眠師要求。為探討這門看似神秘的學問，《香港01》找來Teddy做訪問，還帶同同事阿奶進行實測，看看一場30分鐘的催眠，可否為情路坎坷，宅足7年的阿奶，解決困擾，為自己找來點點戀愛自信。

張家輝飾城中著名催眠師，曾在短短數分鐘內成功解決一宗槍械挾持案。（《催眠裁決》劇照）

催眠幫你解決心理障礙

講到催眠，很多人都被電影或劇集情節影響，甚至會神化了。不過據Teddy解說，催眠根本是心理學的一種，以解決大家心理上問題。「催眠可以說是一種工具，幫助我們去處理心理上問題。比較常遇到的都是情緒障礙，當然亦有一些關於心理創傷，或者兒時發生的一些事情。」

多年來，Teddy處理過不少個案，其中比較深刻的是一位抑鬱症患者，在他6歲時親眼目擊媽媽在家中窗口跳下。多年之後，他以為自己已克服這個畫面，但每當他走近窗口，這些畫面都立即浮現，30年來如常，漸漸更引發了抑鬱症。「其實催眠可以幫大家處理人體記憶部分，怎樣去改變你對一件事的感覺，雖然事情已經發生了，你改變不到，但你怎去理解事件帶給自己的身體反應，就是我們可處理的部分。」

催眠師Teddy解說，隨手一樣工具都可以用來催眠人，最常用的是一支筆。（梁碧玲 攝）

「一滴…兩滴…」唔係冇可能！

戲中的張家輝無所不能，即使陪審團中人的意志如何堅定，但只要搵到其弱點就可攻破。而且家輝所用的方法非常新鮮，除了常用的鏈墜，仲有一支筆、攪動咖啡的匙羹，甚至微波爐上的跳字。據Teddy講，電影內所用的催眠方法都是真實的，只是在電影處理上，會將過程簡化和縮短，但不代表這不真實。「我們不可能拍攝歷時半個鐘的催眠過程，拍完你都不想看。」

至於手法方面，全部都有同一元素︰節奏。Teddy︰「人對節奏和數字跳動是有特別反應，人聽到這種節奏是會放鬆下來，因為我們未出世在媽媽肚入面時，都同樣在感受這種節奏，這是由細到大被訓練出來的自然反應。」

+ 4 + 3 + 2

《隔世追兇》石修這一幕，經常被網民取笑，但原來唔係冇可能做到。(影片截圖)

講到催眠，網民經常取笑劇集《隔世追兇》入面，石修要對方望實自己滴血，從而成功將對方催眠，但問到Teddy，他就不排除其可行性。「是有可能的，只是拍攝時將時間縮短，原本可能要200滴才有反應，現在3滴就可以了。」其實這種催眠法更有一樣好處，就是將過程化成日常交談般，利用催眠的語法和語句去引導對方。「你不會強調自己正在催眠對方，這反而會令對方有了防禦。」

Tebby一直在阿奶身邊用說話催眠他，要他返回兩年前一場拳賽上，重拾自信。（梁碧玲 攝）

記者阿奶實測增自信︰「好似有盔甲包住自己」

今次記者阿奶就嘗試找催眠師Teddy幫手，一直恨拍拖的他，多年來仍然單身，他歸究是自己缺乏自信，唔止心細膽都細，面對這問題，Teddy說也可以嘗試從催眠幫幫手。從他的經歷中尋找最有自信心的一個經歷，不單止讓他重拾這份自信，更希望讓他常備住，來面對日後的戀愛考驗。大家可點擊睇片看看整個催眠過程。