【超音鼠】最新版Sonic面世　大規模整容終令影迷滿意

「超音鼠」本來就是SEGA 最紅遊戲角色，今次又有占基利（Jim Carrey）坐陣做奸角蛋頭博士，本是好事一樁，但因為特效醜化了「超音鼠」，令不少粉絲感到童年回憶幻滅，在Twitter上發行抗議，甚至有能人士直接幫他改圖，還原最基本版的「超音鼠」。

初版的「超音鼠」CG造型極醜，受到廣大影迷大力抨擊。（《超音鼠》劇照）

雖說這是真人版電影，但將「超音鼠」過份人化難免會令人反感，他的眼、長腿以及生毛的手套都是令影迷難以接受的部分。（《超音鼠》劇照）

改版後的《超音鼠》將會在2020年2月14日情人節搬上大銀幕，昨日發放的預告都有重新剪輯過，可謂誠意十足！新版「超音鼠」整體改動頗大，眼睛、牙齒、長腿和生毛的手套通通改走，俾返動物柔和的毛髮和加返雙眼的距離等等，即時變回影迷心目中的「超音鼠」，而新版終於獲得影迷的認可，表示「這才是真正的超音鼠」、「童年回憶又返嚟喇」等等，雖然電影延期又要作出大改動，但最終的結果都是電影公司和影迷希望見到的畫面。

改版後的《超音鼠》將會在2020年2月14日情人節上映，成功執返個靚仔型的「超音鼠」即時變返勁可愛！（《超音鼠》電影海報）

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