【超音鼠大電影】真人版崩壞粉絲要自行改圖　導演終跪低應承重製

由Sega和SONY共同打造的真人版《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）近日公開最新預告片段，班舒禾茲（Ben Schwartz）聲演超音鼠、占士馬史頓（James Marsden）飾演湯華高斯基，為超音鼠的人類戰友、占基利（Jim Carrey）則會飾演反派蛋頭博士，企圖捕獲超音鼠以及利用他強大的能量來統治世界。

不少粉絲都對真人版超音鼠表示不滿。（網上圖片）

不過在預告推出後令到不少粉絲表示大崩潰，雖然大家都好接受占基利飾演的蛋頭博士，不過就對主角超音鼠頗多微言，直指「如果你睇晒（整條預告）會死一半腦細胞。」一來超音鼠的長腿跟遊戲中勁大出入；二來，特效和造型不好看，主要係超音鼠跟真人同框的時候，有好大違和感，所以有粉絲話不如做一部動畫片更實際，更有粉絲看不過眼直接改圖，幫超音鼠改返短對腳以及卡通其外表，令整件事即時順眼很多！

網民笑問占基利能否「Carrey」（Carry）到整部電影。（電影公司提供）

有網民留言笑指超音鼠需要重新設計過，而大部份上傳二次改圖的粉絲表示︰「我已經盡力修補他了！」（網上圖片）

《超音鼠》網民修正版

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由於網上太多抨擊，導演Jeff Fowler忍不住跪低認錯。（網上截圖）

《超音鼠大電影》導演Jeff Fowler昨日（2日）在個人Twitter上，寫下「感謝大家的支持和批評。大家傳遞的訊息很清晰，知道你們對於目前的設計感到不開心，而且希望進行改動，這真的會發生。所有在Paramount和Sega的人都會承諾製作出最好的角色出來。」

繼魁隆的無限手套出現在Google上，今次更有超音鼠！（網上截圖）

至於在Google的宣傳方面，跟早前《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）一樣，輸入「Thanos」（魁隆）就會出現「無限手套」，按下「無限手套」網頁上的一半資料就會化灰，搜尋結果即時減半。今次《超音鼠》同樣出現在Google上，不過就不會整個頁面在跑，首先要輸入「Sonic the Hedgehog video game」，然後在右方就會出現超音鼠，只要按下他就會自轉而且出現打機時的音效；要是快速連擊的話，超音鼠就會化身成為超級超音鼠，不過化身超級超音鼠後再按他的話是無辦法返回基本形態；要是停留在頁面上不動的話，超音鼠就會躺下翹腳，十分可愛，粉絲們不妨一試！

《超音鼠大電影》預告片逐格睇

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《超音鼠大電影》預告