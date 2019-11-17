【決戰中途島】盤點6個爆肌男神　原來私底下更有型更養眼

新戲《決戰中途島》真實還原第二次世界大戰其中一場重要戰役的歷史，喜愛看軍事動作、戰爭電影的影迷一定不能錯過，但原來幾位在戲裡演出飛行員或軍官的男演員，不論顏值定爆肌身材方面都很有睇頭，即睇以下6位很有魅力的大隻男星，看看哪位最吸引？

《決戰中途島》還原第二次世界大戰中一場重要戰役，戲中一眾男演員都各有魅力。（《決戰中途島》劇照）

《決戰中途島》由羅倫艾默烈治執導，戲中有多位荷里活影星包括艾德史克林（Ed Skrein）、路克伊雲斯（Luke Evans）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、尼克強納斯（Nick Jonas）等主演，主要講述扭轉第二次世界大戰局面的中途島戰役。

看到戲裏一眾穿上軍服的男演員都已經覺得很有型Ｍan爆，但原來他們私下更藏着爆肌的身材。戲裏厚重的軍服實在太密實，白白浪費了他們的好身材，現在就看看這6位男演員，私下有幾大隻有型。

1）艾德史克林（Ed Skrein）

在戲裏飾演主角「迪克貝斯」的艾德史克林，有著英國血統和猶太血統，現年36歲，過往經常演出反派或配角。這次在《決戰中途島》飾演海軍飛行員，個性衝動，但飛行技術一流又敢於冒險。片中沒有機會讓他展露身材，但原來私下非常猛料。

+ 5 + 4 + 3

２）尼克強納斯（Nick Jonas）

在戲中飾演般奴佳度，是一名海軍無線電員，為人勇敢也很有自信。在中途島戰役中，般奴佳度最後被迫跳傘，降落在日軍驅逐艦上。

+ 8 + 7 + 6

點撃即睇另外4位有型又大隻的演員：