【決戰中途島】改編自真實歷史事件　戲中手足之情最感人

新戲《決戰中途島》（Midway）由一班荷里活男神演出，講述一場扭轉第二次世界大戰局面的中途島戰役。 相信如果喜愛看軍事動作電影的影迷，這部片應該會幾合口味。 導演要求電影各方面都能精確無誤還原史實，一連串激戰場面以及史詩式的戰爭場景，看得觀眾熱血沸騰，即睇以下5件有關《決戰中途島》必要知道的事。

導演羅倫以往多數拍攝科幻電影，今次拍一場歷史故事，希望電影可以精確無誤地還原史實。（《決戰中途島》劇照）

由《明日之後》、《天煞地球反擊戰》系列的金像級導演羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）執導的新戲《決戰中途島》，故事講述二戰史上一場最傳奇的戰役，一眾荷里活男神包括艾德史克林（Ed Skrein）、路克伊雲斯（Luke Evans）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、阿朗艾格（Aaron Eckhart）和尼克強納斯（Nick Jonas）等主演，這部美國戰爭電影將扭轉二戰形勢的殘酷海戰還原，讓大家見識當時的英雄為了打仗的伙伴、為了守護家人可以去到幾盡。

《決戰中途島》發生的事件跟歷史事件一樣且循時間順序，故事始於1941年12月珍珠港，終於次年六月中途島，是歷史上最驚人心魄的6個月。 （《決戰中途島》劇照）

1）經歷過暴政 明知勝算微士兵都英勇出戰

《決戰中途島》聚焦美軍艦隊與日本帝國海軍在中途島的決戰，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭的重要轉捩點。影片以這件真實事件為題，講述海軍上下一心，勇敢奮戰最後以弱勝強的故事。在戲中可以看到一眾戰爭前線的英雄，都不惜犧牲性命以確保美國勝出戰爭。

中途島戰役之前六個月，日軍因為偷襲珍珠港導致美軍慘敗，而中途島開戰時美軍各方面實力遠不及日軍。從戲中可以看到美方如何反敗為勝，就似親歷當中一樣了解美軍當時怎樣計算戰術、指揮和決策。戲中可以看到先輩們的英勇事蹟，當年他們經歷過暴政和法西斯，明知機會微弱，依然英勇出戰。他們用生命換來了之後的自由生活，相信這類真人真事改編的故事觀眾會看得更震撼。

電影將美國戰爭電影扭轉二戰形勢的殘酷海戰還原，讓大家見識當時的英雄為了打仗的伙伴、為了守護家人可以去到幾盡。（《決戰中途島》劇照）

2）戲中的手足之情最感人

《決戰中途島》中的主角迪克貝斯 （艾德史克林飾演）是一名海軍飛行員，勇於冒險的他飛行技術一流，如果做兵的想活著回來，相信都會好想拍住迪克貝斯出戰。現實中，他是真正的美國英雄，即使當時軍力比起日方處弱勢，他都毫不退縮，帶住部下做身先士卒，最後為美國扭轉戰鬥局面。

他在戲中曾說，「明知道可能一去不返，我有什麼勝算返航。他們是我的兄弟，可卻要和我飛向地獄。」完全感受到他對手足的情宜，一邊要兄弟出生入死殺出重圍，一邊想保護他們的矛盾心情，這段戲的確看得令人心酸和感人。

3）導演20年前已經想拍

導演羅倫艾默烈治來頭不少，曾創作過科幻賣座片《明日之後》、《天煞–地球反擊戰》等成名作。而原來他早在20年前已經開始想拍《決戰中途島》這個題材，構思多年，最終能拍成這部戲都覺得很激動。

監製馬克謝潑德(Marco Shepherd )提到羅倫艾默烈治對於要拍攝《決戰中途島》的心願持續了20年。 他說：「羅倫一直癡迷于那些戰爭英雄們背後的故事，包括這次令人難以置信的海戰中他們都冒著生命危險全力奮戰。 」

戲中一段手足之情最為感人，主角迪克貝斯 （艾德史克林飾演）是一名海軍飛行員，有勇有謀的他非常有魅力。（《決戰中途島》劇照）

4）「被英勇應戰的年輕人所感動」

導演又提到其中一個原因令他很想拍成這部戲，是因為他被當年那些英勇應戰的年輕人所感動，監製馬克謝潑德(Marco Shepherd )都話：「深深打動我的是那些遭遇珍珠港偷襲後，海軍將領和士兵們的戰鬥意志和不屈精神」。這班電影人都指，那時候一班年輕的空軍們，為了讓後代能夠過上自由民主的生活獻出了自己的寶貴生命。

導演希望這部戲可以紀念在戰爭犧牲生命的先輩，也想提醒大家不要忘記歷史。「今天的年輕人並非都熟知那些換來他們現在自由生活的戰爭故事，如果沒有那些在二戰中奮戰的先輩們，我們的世界會截然不同。有太多的困苦和犧牲的人們，但他們視死如歸。當時世界各地都積極抵抗法西斯主義。」

+ 4 + 3 + 2

5）上埋美軍鰭魚號潛艇拍攝

電影為了增添二戰期間歷史性背景真實感，劇組罕有地獲得美國國防准許在美軍弓鰭魚號潛艇上拍攝，更可使用福特島和珍珠港上的設施等，這些平時是禁用的。另外，劇組亦在夏威夷的希卡姆空軍基地及福特島拍攝，讓電影回到了20世紀40年代初。在不能使用實景的情況下，例如要拍二戰期間的航母艦企業號、大黃蜂號、約克鎮號上的餐廳都1︰1復原。據知，劇組美術連飛行甲板尺寸都度好，希望將真實戰艦和航空母艦每一個細節重現大家眼前。