尊達拉華達女兒變靚吸10萬粉絲　曾爆肥遭網絡欺凌

荷里活著名影星尊達拉華達（John Travolta）與太太Kelly Preston育有三名子女，當中二女Ella Bleu受父母影響，自小便入行當童星，憑著精緻五官被視為明日之星。 但Ella Bleu踏入青春期後開始暴肥，慘遭媒體及網民恥笑，但她沒有因此而自暴自棄，最近更減肥成功變成大美女！

尊達拉華達對女兒疼愛有加。（Getty Images）

2000出生的Ella Bleu，8歲時參演父親主演的電影《星級拍檔》（Old Dogs），遺傳了父母的優良基因，年紀小小便星味十足。但Ella Bleu似乎對入行沒多大興趣，往後10年都沒再拍戲。

Ella Bleu（左）小時候跟父親一起拍戲。（電影劇照）

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而踏入青春期之後，身形亦越來越脹，年前被拍得到超級市場購物時，肚腩大到似有幾個月身己，成為媒體及網民的恥笑對象。不過Ella Bleu沒有因此而受打擊，更於Twitter發文反撃：「有人話我肥，Well我為這個體重而驕傲，所以如果你唔鍾意我嘅體重可以死開。」

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相隔幾年，Ella Bleu現在已是亭亭玉立的19歲少女，今年她再度演出父親主演的電影《The Poison Rose》，成功減榜變成令人眼前一亮的索女。據悉，Ella Bleu身高達178cm（約5呎10吋），現時體重為130磅，身形相當標準。減肥後的Ella Bleu五官更突出，可謂真人版「醜女大翻身」。