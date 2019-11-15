【神探俏嬌娃】姬絲汀史釗活進化史　由青春偶像變至癲型女

新版《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angle）近日上映，找來姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、「Jasmine公主」Naomi Scott與Ella Balinska飾演新一代 Angels。 當中人氣最高的姬絲汀史釗活，8歲便入行當演員，憑青春電影系列《吸血新世紀》（Twilight）大紅大紫，近年挑戰不同片種致力轉型實力派，但其感情生活似乎更受矚目，忠於自我公開承認雙性戀，還未滿30歲的她，人生比電影更精彩。

姬絲汀8歲時拍攝第一部作品《The Thirteenth Year》。（影片截圖）

姬絲汀史釗活唸小學時，在學校的聖誕表演上獲星探發掘，人生第一個角色是迪士尼電視電影《The Thirteenth Year》的路人甲，3年之後已成功登上女主角之列，與金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）合作拍攝驚慄電影《房不勝防》（Panic Room），令人留下深刻印象。

姬絲汀在《吸血新世紀》的角色，成為千千萬萬少女的夢想。（電影劇照）

脫離童星形象後，17歲的姬絲汀接下影響其一生的角色──《吸血新世紀》系列女主角「Bella」，令她成為紅遍全球的人氣偶像演員，與拍檔羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）更假戲真做，戲裡戲外都打得火熱。可是正直事業高峰之際，姬絲汀被踢爆與《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）導演Rupert Sanders偷情，女方背叛了羅拔而受千夫所指，更因導演是有婦之夫而罪加一等。姬絲汀沒有自說很傻、很天真博同情，反之直認犯錯求大家原諒，這不單挽回粉絲的心，跟羅拔亦成功復合。

回顧姬絲汀史釗活歷年造型

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《吸血新世紀》完結後，22歲的姬絲汀有心擺脫偶像包袱，主力拍攝非主流電影，當中在《坐看雲起時》（Clouds of Sils Maria）的演出備受讚賞，並獲得多個演技獎項。在獨立與商業電影之間游刃有餘，姬絲汀以演技證明自己是個演員，而為靠花邊新聞上位的明星。

當年真係模範情侶。（Getty Images）

而跟羅拔柏迪臣分手後，姬絲汀開始跟女生交往，打扮亦漸趨中性，更一度鏟青變Skin Head，獲女粉絲大讚「靚仔」。她跟每一位女友都愛得公開但不算高調，年前她接受媒體訪問時更直認是雙性戀，不抗拒與男士交往，直言：「我乜都想試」，男女通殺應該有排紅。