網劇《入口》道盡社會困局勁有共鳴　大集團太子女開記招跪低

大財團與小店之間激烈鬥爭，甚至出現罷食、罷買、圍堵等事件，對現今的香港人來說，絕不陌生。 由陳逸寧、甄穎珊、張松枝、劉錫賢等人主演的網劇《入口》，頭兩集講到大企業長生集團引入外賣飯盒生意後，出現多間小學出現集體食物中毒，事件繼續發酵，小店乘勝追擊「長生」。來到第3及第4集，到底大集團能挽救自己的百年品牌抑或小店會突圍而出？還是最終全部人只會攬抄收場？

太子女經常強調長生集團是橫跨很多代的心血。（《入口》劇照）

網劇《入口》講述大企業長生集團太子女兼CEO的Chloe（陳逸寧飾演）引入外賣飯盒生意，突然出現多間小學集體食物中毒的事件。經過一輪調查後，發現長生管理有問題，同時「長生」衞生出現問題的內部片段流出，事件令Chloe信心盡失，更懷疑身邊有內鬼，公司內上下不安。

而一間主打營養健康的小店Green Heart，就趁機發大件事，不斷追擊長生，舖頭更是由Chloe多年前的好友Dagger（甄穎珊飾演）經營。

小店Green Heart的戰友在網上發起口號「全民罷食」杯葛長生集團。（《入口》劇照）

網民發起罷食 經濟杯葛長生

看劇的同時，大家都可能很易在劇中看到現今社會的縮影以及某些公眾人物的影子。就好像Dagger那樣，她表面上為了追夢而開了小店Green Heart，但為了火速上位，利用自己是KOL的號召力，乘勢拍片兼在網上連繫網民，對付大財團，「反抗食覇權」。現在的網上的力量不容看小，網民一傳千、千傳萬地追撃長生，百年老店的應變方式一慢，或者處理危機的方式過時，隨時就被推到萬劫不復之地。

小店Green Heart的戰友在網上發起口號「全民罷食」杯葛長生集團。（《入口》劇照）

太子女被圍堵

網民打幾隻字，呼籲大家罷買兼罷食，事件愈搞愈大，長生直接受害。面對外界的輿論，長生炒掉一個老臣子，以為能平息一切卻再掀起軒然大波。太子女Chloe連收工，都遇到一班人圍攻，簡直是群情洶湧。

事件跟現時的經濟的實況很類似，市民和食肆分陣營、分顏色，劇中的食店就分大小，大家的消費絕不單純，選擇放甚麼落口，幫襯哪位背後都有原因。想解決矛盾和問題，無論是大舖定小店，其實都也比從前更困難。

網上號召能力強，不是一傳百，是一傳千，網民寧願相信民間專家。（《入口》劇照）

員工為自保推卸責任

公司走入死胡同，太子女Chloe急著想解決問題，密密召開會議，但發現自己說甚麼都被ban。下屬多多反駁，提議卻毫無建設，只顧推卸責任。大集團養活無數個家庭，但Chloe的班子無能，在解決事情上沒甚幫助，作為CEO內外受迫，不知道該信何人，確實束手無策。

長生太子女召開記招交代事情，口吻極為強硬。（《入口》劇照）

掛住「捉鬼」無補於事

員工只顧份薪高糧盡，老闆叫他們處理事情、落力解決危機卻慢幾拍。眼見同事日日扮工，長生內部信任絕失，無論太子女Chloe、高層乃至小職員，看到危機只是掛住「捉鬼」，劇中都提到「只要你心中有鬼，別人說甚麼你都不會相信。」失去互信，公司更難走下去，「捉鬼」其實對大局沒幫助。

祥叔提到以前一家人總會聚在一起吃飯，與現今的情況不同。（《入口》劇照）

影射某些公眾人物？

劇集講述的長生集團陷入絕境，根本不能只怪外界的追擊，內憂加上外患，太子女迫不得已出來開記招，卻依舊一副強硬的嘴臉。表面上話出來交代事件，但言語上比較似「挑機」，提醒市民長生的結束，恐怖是大家的損失，怒斥百年老店結業，大家並不會好受，質問大家還有甚麼傳統品牌傳承給下一代。

但其實她似乎沒想清楚，是否食客早已放棄長生？可能事件升溫之時，無論你長生怎樣拆彈，公眾已經失去信任，根本不在乎你的下場是倒閉或是解散。

表面看來《入口》的結局似是大戶被擊敗，市場失去導向，但小店又是否完全獲勝？這又未必，事關大集團牽連甚廣，網民追擊的風向隨時轉到小店，最終能夠綁實食客的心，可能還是要靠口味，用色香味去連結他們，總好過下下滿懷機心去計算，好過下下出來開官腔交代卻沒心解決問題。