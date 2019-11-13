網劇《入口》講述世代矛盾　主角張松枝：你明年輕人嘅話就唔會嬲

最近一部由陳逸寧、甄穎珊、張松枝、劉錫賢, 林子博主演的網劇《入口》，現正在YouTube試播，此劇講述一間百年老店「長生集團」是飲食界的大戶，熟知行內遊戲規則，但卻連環爆出醜聞，其供應的飯盒更發生集體食物中毒，事件導致一班小學生又痾又嘔。

集體中毒，喺今時今日真係全香港嘅事。 （《入口》劇照）

故事借行業故事，貼地點出很多現實中的社會問題，大家都要有得自己選擇，道出了大財團與小店、中年人與年輕人之間的矛盾，更試下為港劇的突破走多一步，平衡地分析兩者的諗法及限制。大財團制度的內部矛盾，小店有革命的活力但乏力擴展，而中間立場只是過程，相互之間為生存抗爭無可避免。當中矛盾呼應現時社會困局，並非一套網劇如此簡單。

劇集如近年網劇以演員配搭新鮮（陳逸寧及張松枝）及大量精警對白為特色。 劇名「入口」既代表要選擇放什麼「入口」，亦代表這個世代各人有無數的「入口」進入世界，卻無意找出口，互為影響共生的世界，這是另一重意義。

「你係咪當香港人傻㗎？咁叫交代咗？」（《入口》劇照）

《入口》第一集，一開場就講述一班小學生因為進食了「長生集團」供應的飯盒突然食物中毒，長生集團太子女兼CEO Chloe（陳逸寧飾演）聯同一眾高層立即做危機處理、找專家拍片解釋。太子女雖然一心希望找出事情的真相，卻發現在大公司的制度下被「綁手綁腳」，除了發現公司一直內部管理有問題，更懷疑有內鬼。一邊面對公司多年來累積的問題，另一邊廂一間由Chloe的舊同事兼昔日知己Dagger（甄穎珊飾演）打理的小店Green Heart，又表現得野心勃勃，趁機在網上發動輿論，更與個體及小店聯合起來，透過網絡戰希望打擊長生這類老牌大集團。

「凡事太盡，緣份勢必早盡」（《入口》劇照）

RPG 與無敵之戰終至攬抄

Chloe在劇中提到「公司大，滕連瓜，瓜連滕，呢層我明，但凡事一定有個原因，我要個原因，冇原因，就解決唔到問題。」但大集團嘅問題並不只是自身，以RPG作比喻，Pokemon純粹得意，散戶五花八門，各自「搵食」，一次拋幾十隻遊戲逐款試，總有中， 大戶無得做。

面對小店Green Heart的連番追擊，劇中也帶出 “孩子連選飯盒有三大原則。第一， 他們鍾意自己㨂。 第二，明明白白唔鍾意，要自己搵答案。 第三，就是要人「低低能能」去做些事取悅他們。 大公司重重的規則難以與散客接觸，根本不會明。小店資源有限，在大制度下受盡剥削，到底怎樣兩者可以共生？如果找不到出路，香港的情況一潭死水，「唔通真係要攬抄？」

仲有邊套劇會講瀨屎？（《入口》劇照）

小店拍片攻擊 以「你個細路食緊屎」為題

劇中不少情節也反映現實，《入口》撞正在這個時候上架更令觀眾自覺弦外之音。雖然故事沒有刻意扯上政治，反而是以香港人最愛的飲食作為題材，但也能透過劇集看得出社會的課題。《入口》第二集小店Green Heart繼續攻擊長生，甚至拍片以「你個細路食緊屎」為題材，指出長生食物用料欠佳，諷刺長生其實是在俾屎人死，短片在網上瘋傳。Green Heart形勢佔上風。

精警對白 – Fact check 與火鳳

長生集團打算找位專家拍片就可安撫客戶挽救信心，但劇中都提到現在市民情願相信民間專家，但民間太多資訊卻難以fact check，題材都幾諷刺時弊。

《入口》劇中有不少精警對白，亦許多隱喻，包括本土出品 “火鳳燎原“， 例如，長生的危機管理主管以影相比喻大企與小店的鬥爭， 大的難以監管、小的反擊又是否純粹公義？影像是以光與影組成，永遠如影隨形，誰也擺脫不了誰。除非大企用強光照射一切，無影就可令對手消失， 但這亦代表 「永無日落之時」。

究竟六大傳媒及四大網媒係邊幾個呢？（《入口》劇照）

他與太子女商討對策時又提到，做生意就似玩遊戲，任何遊戲基本都要跟同一套規則運作，再「爆」的遊戲都不能脫離規則，要信任大家會跟，才可以一齊玩下去。《入口》頭兩集已經播出，稍候第三、四集將會陸續上架，有更多跟貼時局的隱喻，有無答案就要觀眾研究。