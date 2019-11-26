【安眠醫生】邪教女教主係凍齡美女　遇無禮男記者一句窒到佢敗走

《安眠醫生》（Doctor Sleep）延續經典電影《閃靈》的情節，令不少影迷期待。相信看過電影的觀眾，應該都會對飾演邪教反派「高帽蘿絲」（Rose the Hat）的女演員莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）印象深刻，現實中的她原來不只是位凍齡的性感美女，早前接受外媒訪問時，被無禮問到有關性別問題，她更非常有霸氣一句KO那位男記者。

莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）在《安眠醫生》飾演邪教反派「高帽蘿絲」（Rose the Hat）。（《安眠醫生》劇照）

《安眠醫生》改編自驚慄大師史提芬京（Stephen King）的同名小說，相隔三十幾年再迎來《閃靈》的續集，已叫不少粉絲相當興奮，劇情講述40年前曾經在全景酒店有過可怕經歷的丹尼托蘭士成長後故事。

看過電影的應該都有留意戲中最美反派「高帽蘿絲」，角色由莉碧嘉費格遜飾演，「高帽蘿絲」心狠手辣，靠吸靈氣為生，她帶領真結族，綁架具有閃靈力量的無辜者，用可怕的方式吸取他們的精氣，藉以獲得永生不死的能力。

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影迷狂讚是位凍齡美女

這位最美反派由瑞典女演員Rebecca出演，她五官深邃，尤其一雙迷人的雙眼，眼神經已電暈不少粉絲。據知，她13歲就已經為雜誌做model，拍過不少化妝品、服飾和首飾的廣告。她曾提過自己其實更愛唱歌，她表示自己快將16歲時已開始在瑞典演出電視劇，但其實拍劇前她有讀過音樂學校，主修獨唱及合唱團，很嚮往唱歌。

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與不少荷里活大星合作過

不少影迷都大讚她有顏值又有身材，完全看不出她原來已經36歲，大讚她是位凍齡美女。而在演出《安眠醫生》之前，她曾在2018年《職業特工隊：叛逆之謎》和2015年《職業特工隊：叛逆帝國》，與湯告魯斯（Tom Cruise）合作，演過「湯女郎」之後更為人熟悉。她也曾在《走音歌后》（Florence Foster Jenkins）中，跟荷里活巨星梅麗史翠普（Meryl Streep）合作過，在《大娛樂家》（The Greatest Showman），她演出那位高貴優雅的女歌劇家，更與男主角曉治積曼有過一吻。

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霸氣回應男記者的提問

Rebecca演戲唱歌都很有才華，私下性格也很霸氣，早前她在宣傳電影《安眠醫生》時，遇到一個男記者問了一個有性別歧視的提問，她就一句回絕了那位記者。

男記者當時問道：「為什麼妳總是與型男合作？米高法斯賓達、湯告魯斯、曉治積曼、伊雲麥葵格等，現在你又跟我在訪問？」言下之意，即是男記者稱自己也是帥哥一名，面對這個來得有點尷尬又帶歧視的問題，Rebecca的回覆就贏盡了很多網民的讚賞。

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Rebecca笑著回應：「為什麼不提及梅麗史翠普、艾美莉賓特、夏綠蒂藍萍她們呢？」男記者再說：「我在談的是男人啦。」

之後Rebecca回答她說：「真的嗎？真好笑。我很幸運能夠與這些優秀的人一起工作，無論他們有沒有陰莖，我不在乎這個。」Rebecca當場霸氣串爆這位男記者，獲得勁多網民激讚，短片也在網上瘋傳。