安眠醫生影評：掛羊頭賣狗肉？《閃靈》續集竟似超能力動作片

史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）當年執導《閃靈》（The Shining）時，獨樹一格的曖昧詩意，讓這部影史留名的經典恐怖片留下深刻的印記，卻自此惹怒史提芬京（Stephen King），電影一改史提芬京原定在片中的家庭救贖價值，改為徹底崩壞的父權，時隔39年後所推出的《安眠醫生》（Doctor Sleep），就較為討好史提芬京，將初始的《閃靈》結局還給了史提芬京，鍋爐室的爆炸，全景酒店的滅亡，換來自我救贖，其實《安眠醫生》一樣是好看的，端看於是否能夠換個角度來看《閃靈》，便能讓影迷更有感。

《安眠醫生》獲得90%觀眾評分。（截圖）

《安眠醫生》的故事細節甚多，傳承於導演米高弗拉納根（Mike Flanagan）的嚴謹，近年在恐怖片《Gerald's Game》、影集《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）的表現都有目共睹，他所執導的恐怖片情節細膩，有深刻的人味，這或許是讓史提芬京點頭願意讓《安眠醫生》改編成電影的原因，一脈相傳自史丹利寇比力克的電影，卻又能讓史提芬京滿意這個結局，也算是影史上的兩全其美了。

其實《安眠醫生》的故事穩紮穩打，逐一介紹當年長大成人的大叔Danny（伊雲麥葵格／Ewan McGregor飾演），現今的小女孩Abra以及反派真結族的存在，都擴展了電影遼闊的世界觀，閃靈的力量無所不在，恐懼如影隨形，是該逃避，還是該接受，整部電影花了2小時半的史詩篇幅，讓我們再次進入這個精采的恐怖世界，雖說這一回其實並不恐怖，比較像是超能力的動作片，但觀看起來仍是愉快的。史提芬京的小說多半在講述同一件事，便是自我救贖與和解，主角們往往脆弱且孤寂，必須要透過殘酷的冒險才能昇華，《安眠醫生》在主旨上倒是比較貼近，當年的Danny透過酗酒、染毒來逃避父親，但終究是要有所和解。

《安眠醫生》改編自同名的《閃靈》續集小說。（《閃靈》劇照）

+ 7 + 6 + 5

《閃靈》的成功來自於抽象化，這讓整部電影呈現得格外雋永，迄今仍值得一看再看，《安眠醫生》的意義在於傳承，一邊是恐怖大師史提芬京，另一邊則是電影之神史丹利寇比力克，在拍攝續集上原本就困難重重，不過米高弗拉納根已經很盡力去完成整部電影所架構的理念，孤寂的反抗，到最後的一刻，唯有犧牲才能獲得勝利。

不過《安眠醫生》仍在特效的執行上有所捉襟見肘，最為令我困惑之處，莫過於選擇不用特效重現當年的積尼高遜（Jack Nicholson）、謝利杜瓦爾（Shelley Duvall），改以Henry Thomas、Alex Essoe來詮釋當年的角色，這點倒是會讓當年的《閃靈》影迷顯得出戲，換一個人來演當年的角色，然則又都是關鍵戲，如果沒有當年那兩位偉大演員的神采，其實很破壞觀影者的情緒，當然我們知道在特效成本上，《安眠》無法像《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）或是《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）那樣重現當年的主角樣貌，但其實若以背影或是側臉來演出，也是可以的，我也不會如此出戲。

《安眠醫生》的意義在於傳承。（《安眠醫生》劇照）

+ 5 + 4 + 3

但話說回來，《安眠醫生》仍是一次愉快的觀影經驗，《閃靈》的冷峻疏離，反倒成就《安眠醫生》的溫柔，這終究是好的，或許多年以來，這也是史提芬京的自我救贖吧。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】