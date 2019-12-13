《出貓特攻隊》導演開拍續集？　王家衛做監製兩位新寵女角勁搶鏡

曾執導泰國電影《出貓特攻隊》的著名導演納塔吾彭皮里亞，今次拍住監製王家衛，炮製新作《One For The Road》（暫譯：《一杯上路》）。 電影近日在美國開機，主創陣容曝光後，有影迷就問道這部是否《出貓特攻隊》續集？表示相當期待。而女主角們都非常搶鏡，兩位王家衛的新寵，原來更大有來頭，前途無可限量！

《一杯上路》由納塔吾彭皮里亞執導，王家衛監製，電影將會橫跨美國到泰國等多個城市，五地十站實景拍攝。（電影公司提供）

《One For The Road》由納塔吾彭皮里亞執導，王家衛監製，電影將會橫跨美國到泰國等多個城市，五地十站實景拍攝，由「Tor哥」朋抔里拉塔納卡鄒、瓦爾蕾特瓦帖兒（Violette Wautier）、「Aokbab」茱蒂蒙瓊查容蘇因（Chutimon Chuengcharoensukying）等人主演。

據知，今次《一杯上路》會是一部劇情喜劇片，電影將聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場笑淚齊飛的另類告別之旅。睇返劇情就知不會是《出貓特攻隊》的續集，但一樣令人期待。

單睇演員的陣容，香港的影迷未必會知道哪位演員是主演。但看到他們的樣子，相信就會覺得有點熟悉。「Tor哥」朋抔里拉塔納卡鄒，因2019年泰劇《新鐵石心腸》的熱播，在國內擁有超高人氣。

「Tor哥」朋抔里拉塔納卡鄒，因2019年泰劇《新鐵石心腸》紅爆泰國。（電影公司提供）

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導演納塔吾彭皮里亞今次拍住監製王家衛，炮製新作《One For The Road》（暫譯：《一杯上路》）。（電影公司提供）

王家衛兩位新寵好搶鏡

兩位女主角方面，也非常搶鏡。Violette是標準的美女，五官標緻眼大大，她曾在《戀愛病發》有出色的演繹，獲得2016年泰國電影金天鵝獎最佳女配角，讓人留下深刻的印象。

現年只有26歲的她在日本出生，是泰國比利時混血兒。她於2013年參加泰國好聲音第二季出道，之後繼續錄製了自己的歌曲並參演了多部影視劇，2018年更推出了自己的錄製唱片。Violette經常在IG曬靚相，身材外形都很矚目又有才華，相信在演藝界會大有前途。

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型格Aokbab擁逆天長腿

另一女主角就是靚得很有性格的演員Aokbab，有看過《出貓特攻隊》的影迷，相信一眼就會認出她。Aokbab在《出貓特攻隊》被塑造成一個天才女學霸，演得很出色，廣受亞洲觀眾喜愛。

現年23歲的她同時也是位模特兒，身材高䠷高176cm，擁有一雙逆天長腿，完全有齊做Model的特質。Aokbab在15歲時就出道，是泰國首位在海外雜誌出演的模特兒。這次她演出《一杯上路》也是繼《出貓特攻隊》之後，再次與導演納塔吾彭皮里亞合作。

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王家衛讚導演納塔吾有才華

今次作為監製的王家衛就表示：「導演納塔吾極有才華，我們很高興有機會與他合作，他獨特而強大的說故事技巧在《出貓特攻隊》中表露無遺。」而導演納塔吾亦稱，作為一個電影工作者，必須離開舒適區才有進步。能跟王家衛導演合作，正是一個脫離舒適區，保留初心並開拓導演新視野的最好機會。

2017年《出貓特攻隊》作為一部極具個性的泰國青春片，上映後迅速成為亞洲各地票房大熱影片，並創造多個地區泰國電影最高票房紀錄，同年10月在國內上映後一舉取得了2.71億的票房，成為當年最具話題的電影。

隨後，電影更在2018年第27屆泰國電影金天鵝獎（Suphannahong National Film Awards）中史無前例羸得12個大獎。導演納塔吾彭皮里亞也因此成為亞洲最受關注的泰國新生代導演，開始在世界電影行業內嶄露頭角。