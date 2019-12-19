【1/2的魔法】最新預告曝光更多細節　網民：又一部超催淚作品

迪士尼與彼思最新作品《1/2 的魔法》（Onward），電影找來基斯柏特（Chris Pratt）同湯賀蘭（Tom Holland）聲演戲中兩兄弟。 最近電影釋出最新預告及海報，更多戲中細節曝光，同時公開更多配音陣容，讓影迷相當期待。

弟弟在16歲生日那天，媽媽就跟他講爸爸秘密留了一根魔杖給兩兄弟，原來只要跟足咒語施法術，就可以讓他們因故過世的父親復活。（《1/2 的魔法》劇照）

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Pixar繼《反斗奇兵4》後，再次投入原創電影，將會為大家帶來新作《1/2 的魔法》（Onward），故事圍繞一對來自魔法家族的兄弟，預告中可以看到他們在一個有不少魔法生物的社區生活，弟弟在16歲生日那天，媽媽就跟他講爸爸秘密留了一根魔杖給兩兄弟。原來只要跟足咒語施法術，但就可以讓他們因故過世的父親起死回生，爸爸將會可以重生一天。

趁住弟弟16歲生日那天，媽媽公開一個收埋已久的秘密。（《1/2 的魔法》劇照）

不過，弟弟力量半桶水，施展法術時遇阻滯，只恢復到爸爸的下半身，只救到對腳。但施展魔法咒語，背後其實有代價，將會帶來危險的詛咒。

故事找來基斯柏特（Chris Pratt）同湯賀蘭（Tom Holland）聲演精靈兩兄弟，二人是《復仇者聯盟3：無限之戰》以及《復仇者聯盟4：終局之戰》再度合作，已叫很多Marvel的粉絲期待。

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導演因為爸爸才創作這劇本

《1/2 的魔法》除了公開最新預告，又有更多海報釋出，可以看到戲中更多細節和角色。新作由《怪獸大學》（Monsters University）電影導演Dan Scanlon執導，導演當年創作這個故事的原意，是因為他聽了一個爸爸錄下來舊的錄音聲帶，所以就決定寫這個劇本。

除此之外，電影公布更多配音陣容，《週六夜現場》的Julia Louis-Dreyfus、《恐怖大媽》的Octavia Spencer都會有份參與新作。《1/2 的魔法》大講親情、手足之情，很多影迷都表示非常期待，又話希望能超越上一部作品《玩轉極樂園》。電影將於2020年3月6日上映。