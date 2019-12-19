【無聲絕境2】前導預告曝光　一家四口再度踏上征途

2018年上映的驚慄片《無聲絕境》（A Quiet Place）大穫好評，電影給予觀眾嶄新的觀映體驗，為影史寫下新一頁。 導演John Krasinski於今年中投入續集《A Quiet Place: Part II》拍攝工作，到昨晚首條前導預告片正式出爐，雖然只有短短30秒，但那份令人窒息的緊張感依然強勁！

預告一開始影住幾對赤腳走在荒路上，他們各自提著行李。鏡頭一轉，熟悉的面孔出現，飾演媽媽的Emily Blunt作開路先鋒，緊隨其後的是女兒及兒子，女兒負責看地圖帶路，她自信地向母親表示方向正確，一臉緊張的Emily Blunt就屏息靜氣，繼續小心翼翼地走著每一步。

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如何控制B仔不發出聲音，相信是續集其中一大重點。（電影劇照）

上集故事講述2020年的世界，被一群沒有視力，但有著極靈敏聽覺的外星生物入侵，牠們會殺死任何發出聲音的生物，短短三個月時間便殺死了大部分人口。Abbott一家四口是其中一群倖存者，但最年幼的兒子與父親先後被殺死，Abbott驚險萬分地誕下男嬰，與三名子女繼續對抗這群殘暴的外星生物。

第一集有口皆碑，2100萬美元成本換來3億4000萬美元票房。（電影海報）

前導預告中未見Abbott家的B仔，但在一併公開的劇照中，就看到Emily Blunt抱著嬰兒的樣子，她跟另外兩名孩子所穿的衣服跟前導預告中一樣，究竟她將B仔收藏在哪裡？又如何控制B仔不放聲哭泣呢？要留待正式預告才有分曉。