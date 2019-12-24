【大盜演】李璨琛率一眾演員過聖誕　囡囡 Lucy搶盡風頭

今天12月24日平安夜，不知道各位讀者會怎倒過這個佳節？而李璨琛趁著聖誕節，選擇帶同囡囡Lucy及自己的創業作《大盜演》的一眾主演姜文杰、樂瞳、潘伯仲、鄺家瑜齊齊報佳音。而小網紅Lucy更以聖誕小孩造型現身，眾演員看見那麼可愛的Lucy忍不住搶著跟她玩和唱聖誕歌！眼見女兒Lucy出現被自己更受歡迎，李璨琛直言：「成立公司後會簽新人，好開心我簽咗年紀最細嘅新人Lucy返嚟。佢知爸爸有新戲，仲自薦做宣傳！」

Lucy真係好可愛。（來源：滾動工作室）

監製李璨琛今次在電影中起用了不少新人，如潘伯仲、鄺家瑜等。出道多年的樂瞳也禁不住笑言：「其實我都係新人，電影界嘅新人，好多謝監製俾呢個機會我，仲係演阿Sam分咗居嘅老婆，下次可否再找我？」璨琛回應：「好啦！下次你就來做奶媽⋯⋯哈哈！應該話做保姆。」樂瞳話：「奶媽我都ok，照顧晒大家！」

樂瞳自稱新人...不過係電影界。（來源：滾動工作室）

創業作《大盜演》之後，李璨琛的公司Soul Crew亦有一連串的計劃，他透露說：「嚟緊公司想開兩部電影，一套由姜文杰負責策劃的音樂電影，另一套目標係《香港製造2020》，會嘗試做導演，現在努力當中，希望出年同大家齊上齊落！」