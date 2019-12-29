【聖荷西謀殺案】Sammi增肥追擊影后提名：為藝術而發福，值得

潘源良執導、鄭秀文（Sammi）與蔡卓妍（阿Sa）主演新片《聖荷西謀殺案》早於2017年在溫哥華開拍，趕及在今年12月上映5場，以符合報名來年香港電影金像獎的基本資格，而Sammi更被視為影后大熱人選。 今日（29日）Sammi在Instagram上載拍攝時的照片，一向Fit到爆的她，為了戲中角色而特意增肥，似乎一心為爭奪影后而做足準備。

Sammi在《聖荷西謀殺案》的角色相當有發揮。（電影劇照）

從Sammi上載的照片看到她的確比平日圓潤一點，但絕對稱不上是肥，她說增肥是為了與真實的自己更抽離，更符合角色「阿Ling」的設定：「為藝術而發福一些，值得。」、「從外形到內心，阿Ling這個女人的個性立體複雜。mi非常喜歡這個角色。聽說 #聖荷西謀殺案 明年终於會上映，如果你們有看過電影「花椒之味」的話，又感到滿意的話，呵呵！」

點擊下圖睇睇Sammi增咗幾多肥

Sammi主演的《花椒之味》都係來年金像獎大熱。（電影劇照）

Sammi仲hashtag話「#跟阿Sa一起工作好愉快舒心」、「️#增肥只是一小部份因為最重要是對整個角色內心的理解」、「#小小肥美也不錯」。除了《聖荷西謀殺案》外，Sammi主演的《花椒之味》相信亦有很大機會入圍，到時她或會憑兩部作品挑戰影后寶座。