【麥路人】率先上畫爭金像獎　楊千嬅再戰鄭秀文封后勝算有幾大？

《香港電影金像獎》每年會在4月舉行，最近有不少香港電影就為了趕上尾班車，於行內作「率先上畫」，希望爭取入圍的機會。 由鄭保瑞監製，黃慶勳導演，影帝郭富城、楊千嬅、萬梓良、鮑起靜、張達明等人主演的社會熱話寫實貼地電影《麥路人》，亦都會加入戰團。由本月26日開始「率先上畫」5日，以符合入圍的最低要求，衝擊來年金像獎。

《麥路人》將會在本月26日開始「率先上畫」五日，有望衝擊來年金像獎。（《麥路人》劇照）

《麥路人》講述一班無家可歸，需要在24小時快餐店「寄宿」的人，怎樣在這個社會生存和生活。電影反映出現今社會民生問題，樓價高企、無錢住屋，還有年輕人上樓甚艱難的貧富懸殊問題。由於題材夠貼地，所以電影一直備受外界關注。《麥路人》探討非常值得各界關注和探討的議題，城城之前都話睇到這部戲的劇本就一口答應演出。

《麥路人》由影帝郭富城、楊千嬅、萬梓良、鮑起靜、張達明等人主演，探討貧富懸殊等社會問題。（《麥路人》劇照）

由26日起《麥路人》率先上畫五場

《麥路人》原定在下年上映，不過相信是為了符合來年參賽金像獎，所以電影將在（26日）開始，一連五天，每日上映一場售票優先場。如果影迷有看過預告的話，可能都會留意到電影連英文片名都別出心裁。《麥路人》英文名《I'm livin' it》，與連鎖快餐店的口號很相似，相當有意思。

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「率先上畫」除了為獎也是為谷票房？

事關要知道一部電影要參加入圍金像獎的條件，除了電影在資金、演員及工作人員要有一定比例香港人外，另一個資格是要在過去一年，曾在戲院公映至少5場。所以，近年之所以會盛行「率先上畫」，是因為電影公司就睇準這漏洞，縱使電影打算來年才上畫，都率先在12月31日前，先上映5場以提早取得金像獎入場券。如果電影最終能贏得一個半個獎項，都可以為電影正式上映時帶來聲勢，增加票房收入。

鄭秀文在年中上畫的《花椒之味》表現備受睇好，早就被指大有機會讓鄭秀文（Sammi）首度封后。

「最佳女主角」競爭更激烈

而今年也有不少電影紛紛趕在12月上畫，例如《麥路人》、《金都》、《叔‧叔》、《幻愛》、《聖荷西謀殺案》、《墮落花》、《Baby復仇記》以及《墮胎師》。

本來今年憑在年中上畫的《花椒之味》備受睇好的鄭秀文，大有機會讓Sammi首度封后。但現在情況就變得較為複雜，雖然由鄭秀文、蔡卓妍主演的《聖荷西謀殺案》，同樣會令Sammi有機會憑兩部電影同時入圍候選女主角，但兩套戲同時出戰，在選委投票時大有可能出現𠝹票的情況，令Sammi可能會因票源不夠集中而落選。

《聖荷西謀殺案》也是其中一部在年尾趕上畫的電影。（《聖荷西謀殺案》劇照）

Sammi曾經以三片同時入圍

這個情況其實並不陌生，在2002第21屆香港電影金像獎，鄭秀文就憑《同居蜜友》、《瘦身男女》及《鍾無艷》三片同時入圍，迎戰《地久天長》張艾嘉及《男人四十》梅艷芳，結果由張艾嘉稱后。

在2013年第32屆，周迅以《大魔術師》及《聽風者》同時提名，迎戰楊千嬅《春嬌與志明》、鄭秀文《高海拔之戀II》及江若琳《高舉‧愛》，結果楊千嬅勝出。

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7年後鄭秀文再迎戰楊千嬅

這次《麥路人》趕尾班車，有望參賽明年金像獎，主演的楊千嬅很大可能會再次與鄭秀文碰頭，再來一場「惡鬥」。相信來年很可能是Sammi的復仇戰，有機會一雪7年前之仇。

當然，另外大有機會憑《金都》爭影后的鄧麗欣（Stephy），也是不能忽視的對手，到底下年Sammi封后的勝算又有幾大？相信仲有很多變數。