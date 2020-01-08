【阿凡達2】官方公開首批概念圖　網民：納美人新坐騎超型

由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》（Avatar），距離上映至今已經超過十年，影迷等續集已經等到頸都長。 早前，官方宣布電影續集《阿凡達2》（Avatar 2）已經殺青，將定於2021年年尾上映，最近終於曝光首批概念圖獲瘋傳，靚到嚇窒一班粉絲之外，更似乎發現新大陸。

由占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》大收超過27億8970萬美元的票房。（Avatar），在全球（《阿凡達》劇照）

占士金馬倫（James Cameron）打造的科幻史詩式電影《阿凡達》在2009年上映，大收超過27億8970萬美元的票房，直至去年才被《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）打破紀錄。

點撃即睇最新4張概念圖：

公開首波概念圖 會開開拓新星球

日前，官方終於曝光全新續集《阿凡達2》的首波電影設計概念圖，畫面靚到讓網民瘋傳，大讚實在「嘆為觀止」、「好似生處在遊戲場景裡一樣」，又話如果電影拍出來有這樣的效果，願意入場睇多幾次。

占士金馬倫最近在拉斯維加斯出席2020年的年度CES消費電子展，就公開一款從電影《阿凡達》中獲得設計靈感，與Mercedes-Benz合作的車款「Vision AVTR」的電動車。而官方公開的4張全新概念圖，更讓大家看到續集似乎除了原有的Pandora星球，相信會開拓更多新大陸，納美人Neytiri更會有新的巨獸坐騎，不少網民都推斷可能會有新種族的誕生。

雖然《阿凡達2》未有公開更多詳細的劇情，但早前劇組曾透露新作會有一班童星加入，相信是人類男主角Jake Sully（Sam Worthington 飾）及納美人Neytiri（素兒蘇丹娜 飾）的後代。新作還會有琦溫斯莉（Kate Winslet）以及 Cliff Curtis 加盟，為了新作她之前曾透露，自己接受在水裡閉氣3分鐘的訓練。《阿凡達2》預計會在2021年12月17日上映。