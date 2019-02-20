【阿凡達2】占士金馬倫首爆「關鍵」劇情　揭男主角首選另有其人

在2009年上映；由荷里活著名導演占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》叫好叫座，翌年還宣布開拍《阿凡達》（Avatar）續集。可是關於續集的內容一直沒有更多相關資料出現。而近日忙於宣傳其新作《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）的占士金馬倫也終於首次公開透露《阿凡達2》的最新消息。除此之外，他再次談論當年選角，並開腔解釋最終為何選上Sam Worthington成為男主角。

《阿凡達》上映時叫好叫座，除了在全球收逾27.87億美元票房外，還成功掀起電影製作新革命。（劇照）

《阿凡達》除了把電影製作技術推向新高峰外，在全球收逾27.87億美元票房收入，成為了有史以來，在不計通貨膨脹下，全球票房收入最高的電影，打破了《鐵達尼號》保持了12年的紀錄。而續集《阿凡達2》再過多一年多亦準備上映，導演占士金馬倫也首次開腔，透露新作其中一個特別重要的電影細節。他在接受外國傳媒《Empire》時透露，「續集電影故事將在首集8年後發生，而最令人驚訝的是，人類Jake Sully（Sam Worthington 飾）及納美人Neytiri（素兒蘇丹娜 飾）將有一個8歲大的女兒。」

Sam Worthington擊敗「美國隊長」等人，成功參演《阿凡達》，並飾演人類Jake Sully。（劇照）

他續解釋指，這重要一幕是由這個小女孩的角度拍攝，因為她看到她的父母正處於婚姻糾紛中：「這視角是從8歲女兒出發，她當時躲在建築物下面，並偷看父母爭吵的情況。」。他續解釋指，這是一場「關鍵」場景，是人類Jake Sully的重要故事點之一：「Jake和Neytiri之間共有三頁的爭論場景，這是一個婚姻糾紛，對故事起了非常關鍵的作用。」

導演占士金馬倫率先公開續集「關鍵」劇情，Jake及Neytiri竟然已經有一位8歲大女兒，但依舊爭吵不斷。（劇照）

另外，導演仍罕有地公開揀選Sam Worthington成為Jake Sully的原因。據了解，《LEGO英雄傳》系列電影的「超人」卓寧泰坦（Channing Tatum）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）也曾在考慮之列，而當時有指後者是演出Jake Sully的最佳選擇，但最終卻由Sam Worthington出演：「我真的很喜歡卓寧及基斯的外表，兩人都是好人，但Sam卻擁有一把好聲音及強烈的情感。」三人試鏡的一幕都是Jake Sully近片尾部份的演講，當時講述人類入侵，Jake Sully呼籲納美人奮起反抗：「每個人演繹都差不多，除了最後的演講，Sam站起來說『這是我們的土地，上龍，飛得像風一樣快』，聽罷我也只會跟著他去戰鬥，不會跟隨其他人。」就這樣，Sam Worthington成為了最終人選。

在《LEGO英雄傳》中聲演「超人」卓寧泰坦（Channing Tatum）及「美國隊長」基斯伊雲斯，兩人原本都是飾演人類Jake Sully的人選。（網上圖片）

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