為拍《乜代宗師》山窮水盡？　黃子華自嘲：唔使擔心仲有另一層樓

賀歲電影《乜代宗師》今日舉行首映禮，身兼電影導演、編劇及男主角的黃子華、女主角劉心悠及其他演員，如許紹雄及農夫都有出席活動。日前黃子華罕有地在社交網站回應有關網上傳言，他今日出席首映禮時沒有被這件事影響，並再三感謝台前幕後的努力。

《乜代宗師》今日舉行首映禮。（陳順禎攝）

黃子華大讚 劉心悠爆喊

黃子華甫出席活動，即場再度談及日前事件。他表示之後收到好多朋友支持的訊息，並指大家的支持讓他非常感動：「眼泛淚光！」而黃子華都不忘幽默本色，稱：「唔洗擔心，仲有另一層樓。」，還笑指「唔使出嚟做住。」

席間，黃子華特別感謝劉心悠為電影的付出。他在接受訪問時表示，好幸運找到她當女主角，並大讚她「唔識得攰」。子華這些感言，讓劉心悠感動得流淚。

黃子華感謝劉心悠的付出。（陳順禎攝）

原來當初黃子華找劉心悠做女主角，是因為她有運動底子，皆因戲中她的角色是一名拳手。而當時子華知道心悠有跑馬拉松的經驗。就這樣，劉心悠就開始為這角色地獄訓練了六個月。

劉心悠的訓練，讓子華都嚇了一跳，並稱：「個背使唔使咁厚。」子華還透露，今日心悠為首映禮額外多訓練三個月。如今終於可以正式多謝劉心悠的付出。

黃子華在網上回應指控後，收到好多人的支持。（陳順禎攝）

最後，黃子華表示，一直夢想都是在台下見到大銀幕是他自己。如今終於透過這首映禮有機會見到。最後，黃子華多謝每一位演員，讓他除了感到友情外，還感覺到熱情。

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