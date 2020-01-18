【季炳雄出獄】《樹大招風》改編賊王事跡　林家棟憑角色首封影帝

曾遭178個國家通緝的「三大賊王」之一的季炳雄今日刑滿出獄，事件再次轟動全港。而曾榮獲香港電影金像獎最佳電影的《樹大招風》（Trivisa），電影改編自香港90年代三大賊王季炳雄、葉繼歡及張子強的真實案件。戲中由林家棟飾演季正雄，更讓他首嘗金像獎影帝寶座。電影更改三人原名中的其中一字，三大賊王在戲中所遇的經歷，究竟又有幾多是真，幾多是想像出來呢？

在《樹大招風》中，任賢齊飾演的葉國歡、林家棟飾演的季正雄及陳小春飾演的卓子強，他們的聯手合作是虛構故事。（《樹大招風》劇照）

林家棟在《樹大招風》飾演的季正雄，其原型是剛刑滿出獄的季炳雄。在《樹大招風》中，電影講述三大賊王的手足之情及合作計劃，然而在現實生活中，三大賊王根本從未合作過，但三人最後都難逃法網。雖然季炳雄的案件或不如其餘兩大賊王轟動，但由於其性格陰沉謹慎，故讓警方難以捉摸其行蹤。最終，三大賊王中，先有張子強在內地遭槍決、繼而有葉繼歡在服刑期間病逝，只有季炳雄能活著走出監獄。

林家棟當年飾季正雄一角，奪得第36屆香港電影金像獎最佳男主角獎。（《樹大招風》劇照）

無懼內地封殺 《樹大招風》橫掃香港電影金像獎

當年橫掃第36屆香港電影金像獎的《樹大招風》，電影其實並非人物傳記，只是以張子強、葉繼歡及季炳雄的經歷所啟發。而林家棟最後憑季正雄一角，力壓當年同年入圍，飾演葉國歡的任賢齊。可是，當年的《樹大招風》卻遭內地禁播，而當時《樹大招風》在金像獎獲獎的片段，在內地轉播時遭刪走，甚至連最終得獎名單也沒有提到戲名，僅把得獎者配上。當時林家棟在台上都表示：「呢部戲在去年有好多聲音以及風風雨雨，但仍得到電影公司支持。」當時有傳是因為《十年》導演之一的歐文傑落入大陸黑名單，所以讓有關《樹大招風》的獎項遭無視。最終，《樹大招風》在7項提名中，獲得5大獎項。

林家棟首次奪得金像獎最佳男主角。（符祥定攝）

林家棟在接受其他媒體訪問時曾稱，是借《樹大招風》反映97年前的香港背景。他認為當時的香港人沒有根，有任何事發生，都會跑去移民，而戲中三位賊王則代表了某一種性質的香港人。他續指出，葉國歡會尋求北上發展，而季正雄則要留在原地，如何求變求存，這就是香港人的態度。而抉擇的態度，電影則用了賊的角度去表達。

在姜皓文飾演的大輝面前，「季正雄」就是「可樂哥」。（《樹大招風》劇照）

季炳雄及季正雄的異同？

在《樹大招風》中，季正雄的身份證被燒，而他卻擁有多本護照。而當面對不同人事，他也會只稱不同身份，時而「可樂哥」，時而「潮哥」，讓人摸不清其底細。事實上，據了解，季炳雄每次犯案都沒有固定班底，他會以「省港旗兵」犯案，故讓警方難以追查其身份。他當年被捕後，也曾否認他是季炳雄，又自稱美國公民，最終警方以指摸確認他身份。當年身在監獄服刑的季炳雄在2005年接受《星島日報》訪問時聲稱，藏有槍械的行李箱並不屬於他，他當時只是出於好奇，打開行李箱「看一看」及「摸一摸」。最終，這下「摸一摸」令他「非常後悔」。​

在《樹大招風》中，大輝篤灰，讓季正雄落網，但現實中並非如此。（《樹大招風》劇照）

另外，在電影中，季正雄最後在大輝家中被飛虎隊包圍，但他並非由「二五仔」篤灰惹禍。據了解，季炳雄因與同黨密謀再度打劫，但電話遭監聽，警方從而得知季炳雄的下落，結果在他熟睡時，攻入一單位並將他拘捕，及撿獲大批軍火。雖然季炳雄斷正被捕，但他堅稱 「全部無做過」，又曾指摘傳媒對「季炳雄」的事跡大肆報道，讓他未審就被入罪。​

林家棟曾稱，三位賊王代表某一種性質的香港人。（《樹大招風》劇照）