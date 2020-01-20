【美國演員工會獎】華堅馮力士稱帝　「黑寡婦」帶病低胸依然搶鏡

第26屆美國演員工會獎（26th Annual Screen Actors Guild Awards）於美國時間今日（20日）舉行，一眾明星盛裝現身，紅地氈上星光熠熠。 而《JOKER小丑》（Joker）男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）大熱獲得影帝，《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲惠嘉(Renée Zellweger)亦勇奪影后。

《JOKER小丑》（Joker）男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）大熱獲得影帝，《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲惠嘉(Renée Zellweger)就勇奪影后。（GettyImages）

第26屆美國演員工會獎（SAGA）是由美國影視演員協會所頒發的年度獎項，表揚在電影與電視節目中有傑出表現的影視明星及作品，獎項絕對是奧斯卡前的一個重要指標。

畢彼特（Brad Pitt）就憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）奪得最佳男配角。（GettyImages）

「黑寡婦」帶病上陣晚裝開到落肚臍

今日（20日）一眾荷里活巨星都盛裝打扮出席盛事，尤其各大女演員都性感現身，當中瑪歌羅比（Margot Robbie）大露背勁搶眼，但講到最索就一定要數「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），早前施嘉莉因為生病而缺席聖芭芭拉國際電影節，今日帶病上陣但依舊明豔照人，一身性感晚裝開到落肚臍、紋身若隱若現最為迷人。

點撃即睇紅地氈盛況：

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華堅馮力士大熱封影帝

而第26屆美國演員工會獎，最佳男主角由大熱華堅馮力士憑《JOKER小丑》奪得；最佳女主角就由《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲惠嘉獲獎。畢彼特（Brad Pitt）就憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）繼金球獎之後再度在《第26屆美國演員工會獎》奪得最佳男配角。而在《婚姻故事》（Marriage Story）中飾演Nora Fanshaw的Laura Dern就勇奪最佳女配角。

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《上流寄生族》榮獲佳群體演出大獎

由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》最後也不負眾望，擊敗多部大熱電影，勇奪演員工會獎大獎的最佳群體演出大獎，更破紀錄成為第一部獲得此殊榮的外語片。